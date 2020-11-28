Altınlı sabun üretti, tanesini 400 liraya satıyor
|28 Kasım 2020 10:55
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Yalova'da Ethem Erten, içerisinde 24 ayar granül altın bulunan sabun üretmeye başladı. ABD, Çin, Almanya ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere de ihraç edilen sabun, tanesi 400 liradan satılıyor.
BİNLERCE ÇEŞİT SABUN
Yalova'da 27 yıldır sabun üreticisi olarak faaliyet gösteren Erten, bu geçen sürede binlerce çeşit sabun üretti.
24 AYAR GRANÜL ALTINLI SABUN
Keçi ve eşek sütlü, kaymaklı, sarımsaklı, soğanlı ve defne yapraklı sabun üreten Erten, bu sefer de 24 ayar granül altınlı sabun üretmeye başladı.
Erten, ürettiği altınlı sabunun cilt için zararı olmadığını iddia ediyor.
"ALTINLI SABUN, YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR"
Tanesi 400 liradan satılan altınlı sabun, müşterilerden yoğun ilgi görüyor.
Erten, altınlı sabunu ABD, Çin, Almanya ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere de ihraç ediyor.
"AMERİKA'DAN MÜŞTERİM GELİYOR"
İşini severek yaptığını belirten Erten, "Son bir yılda altınlı sabun talebi geldi. Biz de bu fikri değerlendirdik ve yaptık. 400 liradan alıcı buluyor. Amerika'dan müşterilerim geliyor. Altınlı sabun bizim için yeni bir pazar kapısı. Bu sabun günümüzde moda haline geldi." dedi.
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