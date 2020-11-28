Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı

AYM, SÖZLÜ SINAV KONUSUNDA, NE ZAMAN ESKİ KARARLARINI AŞACAK! Anayasa Mahkemesi, güvenlik soruşturmasında "detaylar kanunda yer gösterilmediği" gerekçesiyle, iptal kararı vermişti. Bu karar sayesinde bir çok hak kaybının önüne geçmişti. Ancak aynı Anayasa Mahkemesi sözlü sınav konusunda, detayları hiç bir yerde gösterilmemesine rağmen, sözlü sınavın kanun koyucunun takdirinde olduğu gerekçesiyle, iptal istemlerini reddetmeye devam etmektedir.