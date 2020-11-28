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Örgütün eğitim yapılanmasının temellerini atan Halit Esendir

Örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in ölmesinin ardından yerine geçebilecek isimler arasında gösterilen Halit Esendir, örgütün eğitim yapılanmasının temelleri atan kişilerin başında geliyor
 28 Kasım 2020 11:06
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Örgütün eğitim yapılanmasının temellerini atan Halit Esendir

- Darbe girişiminin ardından çözülmeye başlayan FETÖ'de, güç mücadelesi baş gösterirken elebaşı Fetullah Gülen'den sonra yerine kimin geçeceği tartışması, gözleri örgüt yöneticilerinden oluşan "karanlık kurul üyelerine" çevirdi.

AA muhabirinin dava dosyalarından derlediği bilgilere göre, "Başyüceler" ya da "istişare heyeti" de denilen bu kurul üyelerinden örgütün, Halit Esendir 1971'de lise son sınıf öğrencisiyken Balıkesir'in Edremit ilçesinde vaizlik yapan elebaşı Gülen ile tanıştı.

O tarihten itibaren örgüt elebaşının yanında yer alan Esendir, Ege Üniversitesi Kimya Fakültesi'nden mezun olduktan sonra örgütün ilk eğitim faaliyeti olan "ışık evleri"nde görev yaptı.

Örgütün eğitim yapılanmasının temellerini atan kişilerin başında gelen Esendir, FETÖ elebaşının talimatıyla 1977'de örgütün ilk dershanesi olan Akyazılı Orta Yüksek Eğitim Vakfı (OYEV) Dershanesi'ni açtı, 12 Eylül darbesinin ardından bu dershane, "Yamanlar Koleji" adıyla okula çevrildi.

Böylece örgütün ilk kez resmi bir okulu olmuş, ilerleyen zamanlarda bu okuldaki yapılanma rol model alınarak örgüte ait benzer eğitim kurumları farklı isimlerle ülke çapında yaygınlaştı.

Sonraki süreçte FETÖ elebaşı Gülen tarafından Afganistan ve Pakistan'da örgütün eğitim faaliyetlerini için görevlendirilen Esendir, aynı zamanda bu ülkelerin imamlığını da yaptı.

FETÖ elebaşının "medyayı kaybeden muharebeyi kaybeder" söylemiyle hareket eden örgüt, 1990'ların başında basın yayın alanına yoğunlaşmaya başladı ve Feza Gazetecilik AŞ bünyesinde Zaman gazetesi, Cihan Haber Ajansı ve Samanyolu TV'yi kuruldu.

Esendir, 1988-2003 yılları arasında örgütün yayın organı Zaman gazetesinde genel koordinatör ve genel yayın yönetmeni görevini yürütürken, aynı dönemde STV, Cihan Haber Ajansı ve Aksiyon dergisinin ise kurucuları arasında yer aldı.

Darbe girişiminin ardından Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Medya Etik Konseyi Başkanlığı görevini yürüten Esendir, ülkeden kaçtıktan sonra yerleştiği Almanya'nın Frankfurt şehrinde basın yayın alanında ticaretle uğraşıyor.

Elebaşı Gülen öldükten sonra yerine geçecek isimler arasında gösterilen Esendir, örgütün sözde "Türkiye imamı" Mustafa Özcan'la liderlik ve yönetim konularında tartışma yaşadı. Örgüt mensuplarından toplanan "himmet" paralarını şahsi işlerinde kullandıkları ortaya çıkan Esendir ve Özcan arasındaki kavgayı devreye giren elebaşı Gülen kapattı.

- Kırmızı kategoride aranıyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, terör örgütünün darbe girişiminden bir gün önce açtığı ve kamuoyunda "FETÖ Çatı Davası" olarak bilinen davanın iddianamesinde, Esendir'in elebaşı Gülen'in "Ben cemaati iki deli ve bir veli ile kurdum." şeklinde geçen söyleminde "deli" olarak bahsedilen şahıslardan biri olduğu ifade edildi.

Gazeteci Selim Çoraklı'nın mahkeme dosyasına giren tanık beyanında, Esendir'in Zaman gazetesinin ilk Genel Yayın Yönetmeni olduğu örgütün ana kadrosunda yer aldığı ve dergi yayınları ile ilgilendiği belirtildi.

Uzun yıllar örgüt içeresinde bulunan yazar Latif Erdoğan da ifadesinde, Esendir'in halen yapılanma içerisinde aktif görevde olduğunu, 1976'dan sonra dershane ve kurs açma sürecinin başlamasında aktif görev aldığını beyan etti.

"FETÖ çatı" iddianamesinde Esendir'in örgütün "İstişare Heyeti Üyesi" olduğu belirtilerek, şu tespite yer verildi:

"Örgütün, Zaman gazetesi, Samanyolu Televizyonu ve Aksiyon Dergisi gibi Türkiye'deki kuruluşlarında çeşitli görevlerde bulunduğu, Afganistan ve Pakistan ülkelerinde örgüt adına sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü, ve şahsın örgüt içerisinde üst düzey yönetici olarak görev yaptığı anlaşılmaktadır."

Hakkında, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" başta olmak üzere birçok suçtan yakalama kararı bulunan Esendir, ayrıca İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde 10 milyon lira ödülle "kırmızı kategori"de yer alıyor.
Anadolu Ajansı
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