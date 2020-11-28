AYM'den 17 yıl 9 ay süren dava için 52 bin lira tazminat kararı
|28 Kasım 2020 11:07
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- Anayasa Mahkemesi, babaları iş kazasında ölen ailenin maddi ve manevi tazminat talebiyle açtığı davanın 17 yıl 9 ay sürmesi nedeniyle makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar verdi.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Gümüşhane'de geçirdiği iş kazasında hayatını kaybeden işçinin ailesi, kaza sonucu ölümden doğan maddi ve manevi tazminat talebiyle dava açtı.
Ailenin 22 Mayıs 2001'de açtığı davada yargısal süreç, Yargıtay 21. Hukuk Dairesinin 25 Şubat 2019'da verdiği onama kararıyla sona erdi.
Kararın kesinleşmesinin ardından "adil karar verilmediğini ve yargılamanın uzun sürdüğünü" iddia eden aile, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.
Başvuruyu değerlendiren Anayasa Mahkemesi, makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar vererek, başvuruculara 52 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.
- Karar
Kararın gerekçesinde medeni hak ve yükümlülüklerle ilgili uyuşmazlıklara ilişkin yargılama süresinin makul olup olmadığının, "yargılamanın karmaşıklığı ve kaç dereceli olduğu, tarafların ve ilgili makamların yargılama sürecindeki tutumu, başvurucunun yargılamanın süratle sonuçlandırılmasındaki menfaatinin niteliği" gibi konular dikkate alınarak değerlendirildiği bildirildi.
Bu ilkeler ve Anayasa Mahkemesinin benzer başvurularda verdiği kararlar dikkate alındığında somut olayda, başvuru konusu davada 17 yıl 9 ay 3 günlük yargılama süresinin makul olmadığı sonucuna varılması gerektiği belirtilen gerekçede, bu nedenle Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar verildiği kaydedildi.
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