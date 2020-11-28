MSB: Üç FETÖ mensubu Yunanistan sınırında yakalandı
MSB: Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan FETÖ mensubu 3 kişi İpsala sınır hattında hudut birliklerimiz tarafından yakalandı
|28 Kasım 2020 11:09
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MSB: "Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan FETÖ mensubu 3 kişi İpsala sınır hattında hudut birliklerimiz tarafından yakalandı"
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