1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MSB: Üç FETÖ mensubu Yunanistan sınırında yakalandı

MSB: Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan FETÖ mensubu 3 kişi İpsala sınır hattında hudut birliklerimiz tarafından yakalandı
 28 Kasım 2020 11:09
+Aa- Yazdır
MSB: Üç FETÖ mensubu Yunanistan sınırında yakalandı

MSB: "Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan FETÖ mensubu 3 kişi İpsala sınır hattında hudut birliklerimiz tarafından yakalandı"

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Örgütün eğitim yapılanmasının temellerini atan Halit Esendir
28 Kasım 2020 11:06		 Adana'da tefecilik operasyonu: 30 gözaltı
28 Kasım 2020 10:23
'İnsanların kutsallarını aşağılamanın özgürlükle alakası yoktur'
28 Kasım 2020 10:18		 Yozgat'ta DEAŞ operasyonunda 22 zanlı yakalandı
28 Kasım 2020 09:59
Terör örgütüne 27 Kasım darbesi
28 Kasım 2020 08:54		 Gemi kumpasının ardında FETÖ var
28 Kasım 2020 07:45
Üniforma da geri alınacak
28 Kasım 2020 06:40		 Hakkari'de FETÖ'nün darbe girişimi davasında eski komutanlara hapis cezası
28 Kasım 2020 01:34
Tunceli'de teröristlerce kullanıldığı tespit edilen 14 sığınak imha edildi
27 Kasım 2020 23:45		 Sıfır araç kampanyaları 'ikinci el' piyasasını da etkileyecek
27 Kasım 2020 19:19
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:20 - Akraba evliliklerine bağlı hastalıklarda '21 aday gen' keşfedildi11:16 - 'Televizyona çıkan doktorlar, 6 bin TL ödüyor'11:09 - MSB: Üç FETÖ mensubu Yunanistan sınırında yakalandı11:07 - AYM'den 17 yıl 9 ay süren dava için 52 bin lira tazminat kararı11:06 - Örgütün eğitim yapılanmasının temellerini atan Halit Esendir11:04 - Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı
10:55 - Altınlı sabun üretti, tanesini 400 liraya satıyor10:50 - Bakanlıktan 'Gen tedavisi uygulaması şu an için uygun değil' değerlendirmesi10:44 - Bir il daha kızardı! Vaka artışı yüzde 50'ye yaklaştı10:37 - Bakan Elvan ve Gül, TOBB yönetimiyle bir araya geldi10:33 - Geçici barınma merkezlerine ait harcamalara ilişkin düzenleme10:30 - Merkez Bankası, geçersiz KPSS puanıyla alım yapıyor
10:23 - Adana'da tefecilik operasyonu: 30 gözaltı10:18 - 'İnsanların kutsallarını aşağılamanın özgürlükle alakası yoktur'10:10 - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 61 milyon 988 bini geçti10:10 - Takipçilerine 'Al' tavsiyesi yapıp, kendisi satmış10:08 - Edirneli pazarcılar kurallara uymayan arkadaşlarını uyardı
10:04 - Millet Bahçesi'nin adını değiştiren belediyeye soruşturma
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bir kamu çalışanı olarak öğlen yemeği yiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
28 Kasım 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
Vergi, harç ve cezalara yapılacak artış belli oldu
'Asgari'de azami ihtimal: 2.722 TL
Polis midibüsü şarampole devrildi: 1 şehit, 4 yaralı
'İki kurum da deprem büyüklüğünü verecek'
Zorla istifa ettirilen Dekan göreve dönüyor
Gemi kumpasının ardında FETÖ var
Üniforma da geri alınacak
Cerrahpaşa Hastanesi'nde kafa karıştıran 'tuzlu' ihale
Merkez Bankası, geçersiz KPSS puanıyla alım yapıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yılmaz vural'ın koronavirüse yakalanması 2
Adapazarında bıçaklanan anne köpek 3
arjantin 1
Ahmet Davutoğlu'nun Koronavirüse Yakalanması 2
26.11.2020 kızılyıldız vs anadolu efes maçı 2
Kanalizasyonda dev japon balıkları 1
sekreter tırnağı 4
the mandalorian 1
sinovac covid aşısı vs pfizer covid aşısı 3
Kara cuma Bindirimi 2
SON İLANLAR
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Tunceli Nazimiye SYDV 1 İşçi Alacak
Trabzon Yomra Belediyesi 2 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Kocaeli Kent Konut İnşaat 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam