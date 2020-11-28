'Televizyona çıkan doktorlar, 6 bin TL ödüyor'
|28 Kasım 2020 11:16
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İstanbul Tıp Fakültesi emekli Öğretim üyesi Prof. Dr. Teoman Kadıoğlu, bu hafta başından geçen bir olayı anlatarak, TV'ye çıkan doktorların para ödeyerek TV'ye çıktıklarını belirtti.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kadıoğlu "Sekreterim aradı; "hocam sizi ...TV'den aradılar. Ebru...'in sunduğu ... programına davet ediyorlar" dedi. Sor bakalım para istiyorlar mı dedim; 6000 TL cevabı geldi. Tv'lerde seyrettiğiniz doktorlar bu yayınlara para vererek çıkıyor, bilin istedim." dedi.
Kadıoğlu başka bir paylaşımında ise "Eskiden TRT ve özel kanallar davet ederdi, görev bilip katılırdım. Son 10 yılda para almadan çıkartan kanal yok. Hekimlerin çalıştığı büyük özel hastane zincirlerinin bu yayınlar için özel bütçesi ve anlaşmaları oluyor; artık çoğunlukla onların doktorları çıkıyor programlara." dedi.
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