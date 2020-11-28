CNN Türk'te tweet hatası: Canlı yayında Cemil Çiçekler karıştı
Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek'e ait olduğu belirtilerek okunan tweet'lerin Avukat Cemil Çiçek'e ait olduğu ortaya çıktı.
|28 Kasım 2020 11:24
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Canlı yayın sırasında TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in tweetleri okunmak istenirken Avukat Cemil Çiçek'in tweetleri verildi.
Konuklardan Ömer Lütfü Avşar'ın okuduğu tweet'lere stüdyodan da itiraz gelmedi.
Olay, Avukat Cemil Çiçek'in yine Twitter'dan yaptığı, "Tarafsız Bölge programında TBMM Başkanı Cemil Çiçek olarak benim yazdığım tweetler okunmuş. Nedim Şener dahil kimse de fark etmemiş. Resmen komedi... :)" açıklaması ile ortaya çıktı.
Bu hafta CNN Türkte Ahmet Hakanın sunduğu Tarafsız Bölge programında TBMM Başkanı Cemil Çiçek olarak benim yazdığım twitler okunmuş. Nedim Şener dahil kimse de farketmemiş. Resmen komedi... :)Cemil Çiçek (@avcemilcicek) November 27, 2020
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