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'İşsizim, açım' diye geliyorlar, iş beğenmiyorlar

AK Parti MKYK Üyesi ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, "Ekonomik kriz yok, halk AK Partiye güveniyor" dedi
 28 Kasım 2020 11:38
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'İşsizim, açım' diye geliyorlar, iş beğenmiyorlar

AK Partili Sorgun, Türkiye'deki sorunun işsizlik değil "iş beğenmeme" olduğunu savundu

Kanal 42 Televizyonu'nda yayınlanan Sümen Altı programına konuk olan AK Parti MKYK Üyesi ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Gazeteciler M. Enes Turbil, Emre Özgül ve Bekir Akkaş'ın sorularını yanıtladı.

Diyarbakır Valisi'nin sözleri eski tartışmayı canlandırdı: Türkiye'de sorun işsizlik değil de mesleksizlik ve iş beğenmemezlik mi?

Türkiye'de ekonomik krizin olmadığını ve halkın AK Partiye güveninin devam ettiğini savunan sorgun, işsizlik konusundaki şikayetlerin de gerçeği yansıtmadığını ve asıl meselenin "iş beğenmeme" olduğunu söyledi.

"Halkımızın güveni devam ediyor"

5 yıldır mecliste olduğunu, bu süreçte muhalefetin sürekli 'öldük bittik' dediğini söyleyen Sorgun, "6 genel seçim, 4 yerel seçim, 3 referandum, 1 Cumhurbaşkanlığı seçimi geçirdik. Demokraside ölçü ne? Ölçü, halkın verdiği destek. Bütün bu seçimlerde AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan en önde çıkmıştır. Belki en çok tartışılan yerel seçimlerde bile açık ara AK Parti aldığı oya göre önde olmuştur. Halkımızın güveni devam ediyor. Bugün yapılan anketler de bunu gösteriyor" dedi.

"Cumhurbaşkanımız, Allah'tan başka kimseden korkmaz"

Salgın nedeniyle ekonominin etkilendiğini ancak başta ABD olmak üzere bütün dünyanın bu süreçten etkilendiğini belirten ve "Ekonomide problem yok diyemeyiz" diyen Sorgun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu süreçten olumsuz etkilenmedik demek, kafamıza kuma gömmek olur ama Türkiye'de bir kriz yok. Biz, şunu biliriz. Sayın Cumhurbaşkanımızın iki özelliği benim için çok önemli. Cumhurbaşkanımız, Allah'tan başka kimseden korkmaz. Bir de bir konuda sonuna kadar çalışır. Sonra da tevekkül eder. Ekonomik alanda da bu böyle. Herkesi değerlendirmeye çalışır. Sonuçta bir karar verir ve yoluna devam eder. Farklı cephelerde mücadele veriyoruz, bu neyle olur? Ekonomi ile olur. Kriz varsa biz pandemi sürecinde insanlara nasıl destek verdik? Tarihin en yüksek konut alımını yaptık. Sıfır araç alımı için 3 ay 6 ay sonrasına vatandaşa gün veriliyor"

"Sorun iş beğenmemezlik"

Sorgun, işsizlik ile ilgili kendisine yöneltilen bir soruyu da yanıtladı.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun "Mesele işsizlik değil, iş beğenmemezliktir" söylemlerine destek veren Sorgun,"50 yıldır cemiyetin içindeyiz. Konya'da sanayiye gidiyorum. Sanayici 'Eğer Suriyeliler olmazsa sanayi bitti' diyor. Ağır iş kollarında çalışanların çoğu nereli? Suriyeliler. Köylere gidiyoruz, 'Afganlılar olmazsa, köylerde çoban yok' diyorlar. Bize 'yandım, bittim, işsizim, açım' diye gelenler oluyor. Bir işadamını arıyorum. 'Birisini göndereceğim' diyorum, hemen gönder diyorlar. Bize iş için gelenler sonra 'belediye olmaz mı, hastane olmaz mı diyor' Bu iş beğenmeme. Bizim zihniyet olarak bir değişim yaşamamız gerekiyor. 'Ben asla tulum giyemem' diyorlar. Ne yapacaksınız? '08.00-17.00 çalışacağım, Cumartesi-Pazar tatil olacak, önümde internet açık olacak' anlayışı var. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok" diye konuştu.
Memurlar.Net
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