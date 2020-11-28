1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hayata geçirdiği projelerle 'yılın öğretmeni' seçildi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde görev yapan anaokulu öğretmeni Merve Yağcı, kentte yılın öğretmeni seçilmenin sevincini yaşıyor- Merve Yağcı:- "Bugüne kadar birçok proje ve eğitim çalışmasında yer aldım. '100 Güne 100 Kitap' projesinin koordinatörlüğünü yapıyorum. Bu çalışmalarımla yılın öğretmeni seçilmenin mutluluğunu yaşıyorum"
 28 Kasım 2020 18:15
+Aa- Yazdır
Hayata geçirdiği projelerle 'yılın öğretmeni' seçildi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Düzağaç Anaokulu'nda görev yapan öğretmen Merve Yağcı, yer aldığı projelerle farkındalık oluşturduğu için kentte "yılın öğretmeni" seçildi.

Gölcük Milli Eğitim Müdürlüğünde Özel Büro Projeler ekibinde de yer alan Yağcı, gazetecilere, yılın öğretmeninin her yıl belirli kriterlere göre açıklanan genelgeyle seçildiğini belirtti.

Bu genelgede öğretmenlerin yaptığı spordan çaldığı müzik aletine kadar belirli kriterler bulunduğunu anlatan Yağcı, özellikle akademik çalışmalara, ses getiren projelere göre bir puanlama gerçekleştirildiğini kaydetti.

Yağcı, bu sene Kocaeli il genelinde yılın öğretmeni seçildiğini dile getirerek, "Bugüne kadar birçok proje ve eğitim çalışmasında yer aldım. '100 Güne 100 Kitap' projesinin koordinatörlüğünü yapıyorum. Pandemi döneminde İnstagram üzerinden yaptığımız canlı yayınlarla çocukları nitelikli çocuk kitaplarıyla buluşturduk. Birçok akademisyenle aile ve öğretmen etkinlikleri yaptık. Ayrıca 17 ilde kadın kapalı cezaevlerinde çocuk kütüphaneleri kurduk. Bu çalışmalarımla yılın öğretmeni seçilmenin mutluluğunu yaşıyorum." diye konuştu.

Yağcı, bu başarıda emeği geçen Kocaeli Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik ve Gölcük Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert'e teşekkür etti.

100 Güne 100 Kitap projesini Türkiye genelinde 150 okul öncesi öğretmeniyle 4 yıldır uyguladıklarını aktaran Yağcı, projeye Türkiye ve Avrupa'dan birçok okul öncesi eğitimcinin katıldığını söyledi.

Yağcı, proje kapsamında çantalarıyla birlikte kitapları her hafta çocukların evlerine gönderdiklerini belirterek, "Bu şekilde 100 kitabı ailelere ulaştırdık. Pandemi nedeniyle çocuklara kitap gönderemediğimizden İnstagram üzerinden yaptığımız canlı yayınlarla çocuklara kitap okumaya devam ediyoruz. Bizler bu süreçte nitelikli çocuk kitaplarıyla ilgili planlar hazırlayarak, projeye katılan tüm öğretmenlerimizle paylaşıyoruz. Bu proje içinde bir kampanya başlattık. Bu kampanyayla kadın kapalı cezaevlerinde anneleriyle birlikte kalan çocuklar için çocuk kütüphaneleri oluşturduk. Şu an Türkiye'nin 17 ilinde bulunan cezaevlerinde çocuk kütüphanelerimiz var. Ekip arkadaşlarımız bu cezaevlerine giderek, çocuklarla birlikte kitap okuyup etkinlik yaptılar." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Şengül öğretmen, öğrencilerini geleceğe hazırlıyor
29 Kasım 2020 18:02		 Uzaktan eğitimden sonra köy köy gezip okul boyuyorlar
29 Kasım 2020 11:56
Aort damarı yırtılan öğretmen hayatını kaybetti
28 Kasım 2020 16:09		 Mehmet öğretmen koronavirüse yenik düştü
27 Kasım 2020 15:43
Nuray öğretmen motosikletini 'EBA Mobil Destek Aracı'na dönüştürdü
25 Kasım 2020 16:46		 Yönetici ve öğretmenlerin ek ders kararında değişiklik
25 Kasım 2020 07:56
Öğretmenler, Öğretmenler Günü'nde evlendi
24 Kasım 2020 22:21		 Lösemi tedavisi gören öğretmen ağladı, Valiyi de ağlattı
24 Kasım 2020 18:06
Binlerce öğrenci mezun etti, 'kendi öğrenciliği' devam ediyor
24 Kasım 2020 17:43		 Temaslı veya şüpheli öğretmenler, ders görevini yapacak
24 Kasım 2020 12:40
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:07 - Kovid-19 salgını zatürre kaynaklı ölümleri artırdı18:04 - Çocukluk oyuncağı 'maket gemiler' mesleği oldu18:02 - Şengül öğretmen, öğrencilerini geleceğe hazırlıyor18:01 - Doğaseverler topladıkları parayla köy okullarını onarıyor17:56 - Emekli vali Zekai Gümüşdiş yaşamını yitirdi17:40 - 'Eş değiştirme' ilanı veren çift gözaltına alındı
17:31 - İbrahim Kalın ve Bakan Gül dini azınlık temsilcileriyle bir araya geldi17:26 - AK Partili Mehmet Özhaseki ve eşi taburcu edildi17:21 - Tarım işçilerini taşıyan servis aracı kaza yaptı: 9 yaralı17:01 - AK Parti'li Dağ: SİT alanındaki verici kuleleri kaldırılacak16:25 - İYİ Parti Muş İl Başkanı hayatını kaybetti16:22 - CHP'li Başarır hakkında soruşturma başlatıldı
16:13 - EBA, 10,3 milyar tıklanma ile zirvede16:11 - Ceza yazılınca 'inşallah hepiniz yakalanırsınız' dedi16:07 - Genç girişimciler yüzünü 'e-ticaret'e döndü16:05 - Türkiye ile Katar iş dünyası arasında köprü kurulacak16:01 - 1 gün kaldı! Kış lastiği takma zorunluluğu başlıyor
16:00 - Kimya öğretmenleri hangi hallerde atölye ve laboratuvar öğretmeni olarak değerlendirilir?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bir kamu çalışanı olarak öğlen yemeği yiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yeni tedbirler kapıda! İki gün tam yasak
Korona bir aileyi yok etti: 15 günde 5 ölüm
Ordu'da alarm! 13 maddelik yeni kararlar alındı
Türkiye'nin en kalitesiz havası bu ilde ölçüldü
Ankara dahil 8 ilde okul öncesinde eğitim uzaktan kararı
Uzmanlar yanıtladı: İkinci kez daha mı ağır geçiyor?
Bir il daha kırmızı alarm veriyor
Personel giderinin en düşük olduğu ilçe Altındağ ilçesi
Meteorolojiden bu illere sağanak ve kar uyarısı- Haritalı
İşte Menemen dosyasının detayları! Başkan acil para bekliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
federasyondan aradılar 1
covid aşısının ücretsiz olmasının tbmm'de reddedilmesi 2
the mandalorian 1
football manager 2021 1
terör saldırısı 1
bilim kurulu aslında sokağa çıkma kısıtlaması önermemişti 1
bilim kurulu karar mercii değildir 2
bu işten 1.derecede bilim kurulu sorumludur 1
29.11.2020 fenerbahce vs beşiktaş maçı 2
Ahmet Davutoğlu'nun Koronavirüse Yakalanması 1
SON İLANLAR
300 Defterdarlık uzman yardımcısı alınacak
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Tunceli Nazimiye SYDV 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Kocaeli Kent Konut İnşaat 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam