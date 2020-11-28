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Üç ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı

Bazı bölgelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
 28 Kasım 2020 12:55
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Üç ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı

TUNCELİ

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının engellenmesi ve sosyal izolasyonun sağlanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Koronavirüslü kişiler ile temaslılarının bulunduğu tespit edilen Geçitveren köyünde, karantinaya uygulaması başlatıldı.

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca köye giriş ve çıkışlar 14 gün süreyle yasaklandı.

KARS

Kars'ın Digor ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanmaya başlandı.

Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Yağlıca köyünün karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında köye giriş ve çıkışların durdurulduğu kaydedildi.

ADIYAMAN

Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 135 evde karantina uygulanmasına karar verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar gereği, farklı mahallelerdeki 135 evde karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.
Anadolu Ajansı
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