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Samsun'da villada çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde villada çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.
|28 Kasım 2020 12:14
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Çiftlik Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde sabaha karşı tadilattaki tek katlı villada yangın çıktı.
Villanın yanında bulunan prefabrik konteynere sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangında, konteynerde bulunan villa sahibi Mustafa Terzi'nin (34) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Terzi'nin cesedi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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