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Denizli'de kaybolan zihinsel engelli genç kız bulundu
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kaybolan zihinsel engelli 18 yaşındaki genç kız, 1 gün sonra bulundu
|28 Kasım 2020 12:35
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Altındere Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Y.K. için başlatılan arama çalışmalarına gece ara verildi.
Sabah saatlerinde yeniden başlatılan çalışmalarda Y.K, Kayalık Caddesi'nde yürürken bulundu.
Genç kız, sağlık kontrolünden sonra ailesine teslim edildi.
Dün akşam evine dönmeyen Y.K. için ailesi kayıp başvurusunda bulunmuş, jandarma, AFAD ve AKUT ekiplerinin katılımıyla arama çalışması başlatılmıştı.
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