1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Denizli'de kaybolan zihinsel engelli genç kız bulundu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kaybolan zihinsel engelli 18 yaşındaki genç kız, 1 gün sonra bulundu
 28 Kasım 2020 12:35
+Aa- Yazdır
Denizli'de kaybolan zihinsel engelli genç kız bulundu

Altındere Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Y.K. için başlatılan arama çalışmalarına gece ara verildi.

Sabah saatlerinde yeniden başlatılan çalışmalarda Y.K, Kayalık Caddesi'nde yürürken bulundu.

Genç kız, sağlık kontrolünden sonra ailesine teslim edildi.

Dün akşam evine dönmeyen Y.K. için ailesi kayıp başvurusunda bulunmuş, jandarma, AFAD ve AKUT ekiplerinin katılımıyla arama çalışması başlatılmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Samsun'da villada çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti
28 Kasım 2020 12:14		 Hayali söyleşiyle milyonluk vurgun
28 Kasım 2020 11:43
Polis midibüsü şarampole devrildi: 1 şehit, 4 yaralı
28 Kasım 2020 06:12		 Ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kazada 1 kişi öldü
27 Kasım 2020 22:51
'600 bin liramı gasbettiler' diyen kadın, parayı kumarda kaybetmiş
27 Kasım 2020 22:29		 'Çanta' operasyonunda 18 tutuklama
27 Kasım 2020 21:56
Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
27 Kasım 2020 20:43		 Palu ailesi davasında şok sözler: Evime bomba attılar
27 Kasım 2020 19:40
24 yaşındaki tapu memuru evinde ölü bulundu
27 Kasım 2020 18:47		 Kaçan hırsızı 'uçan tekme'yle durdurdu, dövülmesine üzüldü
27 Kasım 2020 18:40
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:02 - Instagram'ın açığını bulan liseliler 50 dolarlık ödülü reddetti! İstedikleri rakam...12:55 - Üç ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı12:35 - Denizli'de kaybolan zihinsel engelli genç kız bulundu12:14 - Samsun'da villada çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti12:10 - 2021 Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar, nasıl hesaplanır?12:06 - Ev alacaklara deprem riskine karşı yeni bina önerisi
12:03 - 'İhtiyaç sahibi 386 binden fazla öğrenciye destek sağlandı'11:57 - 'Varlık barışı'nın uygulanmasına ilişkin kurallar belirlendi11:43 - Hayali söyleşiyle milyonluk vurgun11:42 - Uzmanından Kovid-19 testi pozitif çıkanlara 'ilaçları kullanın' uyarısı11:38 - 'İşsizim, açım' diye geliyorlar, iş beğenmiyorlar11:24 - CNN Türk'te tweet hatası: Canlı yayında Cemil Çiçekler karıştı
11:20 - Akraba evliliklerine bağlı hastalıklarda '21 aday gen' keşfedildi11:16 - 'Televizyona çıkan doktorlar, 6 bin TL ödüyor'11:09 - MSB: Üç FETÖ mensubu Yunanistan sınırında yakalandı11:07 - AYM'den 17 yıl 9 ay süren dava için 52 bin lira tazminat kararı11:06 - Örgütün eğitim yapılanmasının temellerini atan Halit Esendir
11:04 - Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bir kamu çalışanı olarak öğlen yemeği yiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
28 Kasım 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
Vergi, harç ve cezalara yapılacak artış belli oldu
'Asgari'de azami ihtimal: 2.722 TL
2021 Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar, nasıl hesaplanır?
'Televizyona çıkan doktorlar, 6 bin TL ödüyor'
Polis midibüsü şarampole devrildi: 1 şehit, 4 yaralı
Zorla istifa ettirilen Dekan göreve dönüyor
Merkez Bankası, geçersiz KPSS puanıyla alım yapıyor
'İki kurum da deprem büyüklüğünü verecek'
Gemi kumpasının ardında FETÖ var
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
borsa istanbul'un yüzde 10'unun katarlılara satılması 2
sinovac covid aşısı vs pfizer covid aşısı 3
Adapazarında bıçaklanan anne köpek 1
arjantin 1
sekreter tırnağı 4
küresel ısınma 3
26 Kasım 2020 soner yalçın covidle ilgili köşeyazısı 2
asemptomatik 2
kasım ayı sözlük puan sıralaması 5
26.11.2020 kızılyıldız vs anadolu efes maçı 2
SON İLANLAR
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam