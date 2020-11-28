Instagram'ın açığını bulan liseliler 50 dolarlık ödülü reddetti! İstedikleri rakam...
|28 Kasım 2020 13:02
|+Aa- Yazdır
Yazılım ve sosyal medyayla uğraşan lise son sınıf öğrencisi Arda Kılıç, sosyal paylaşım sitesi Instagram'da bir güvenlik açığı keşfetti. Ayarlar bölümünden yapılan bir işlemle şikayet etme butonunun işlevini yitirdiğini fark eden Arda Kılıç, konuyu arkadaşı Mert Ergün'e anlatmış ve daha sonrasında Ergün, bu işlemin tam tersini yaparak farklı bir açık daha bulmuştu. Ergün'ün bulduğu açık sayesinde başkaları profilini görüntüleyemiyor; ancak kendisi yorum yapma, gönderi beğenme ve profillerde gezinme gibi özellikleri kullanabiliyordu. Daha önce de güvenlik açığı bulan gençlere Instagram tarafından 750 dolar ödül teklif edilmişti.
50 doları komik bulup, 10 bin dolar istediler
İHA'nın haberine göre, bu kez daha büyük bir ödül almayı bekleyen gençler, Instagram'dan gelen maille bir kez daha hüsrana uğradı.
Instagram, yolladığı mailde gençlere teşekkür ederek, "Güvenlik açığını daha detaylı olarak teknik ekibimize ilettiğiniz takdirde 50 dolar ile ödüllendirileceksiniz" yanıtını verdi.
Ödülü görünce hayal kırıklığı yaşadıklarını belirten gençler, "Instagram ekibi, gelen mailin ardından bizi aradı ve bir görüşme yaptık. Bu açıklar için bize 50 dolar teklif ettiler. Biz bu komik teklifi reddetsek de bulduğumuz açıkları onlara söyledik. Bulduğumuz iki açığı da detaylı bir şekilde anlattık ve yakın zamanda gelecek olan yeni bir güncellemeyle bu açıkları kapatacaklarını söylediler.
Açığı anlattıktan sonra bize sunulan teklif yerine 10 bin dolar teklif sunduk ancak bize herhangi bir yanıt vermediler. Bundan sonra da yazılım ve sosyal medya ile alakalı yaptığımız çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bize gelen teklifleri de titizlikle değerlendirmeye çalışacağız" dediler.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İnstagram bu fotoğrafı yükleyen hesapları direkt kapatıyor
27 Kasım 2020 00:55
|'Spotify hack'lendi: 300 bin hesap ele geçirildi
26 Kasım 2020 15:18
|Sosyal Medya Uzmanı Abdi Baktur: İndirimli günlerde sanal dolandırıcılık artıyor
26 Kasım 2020 09:40
|Muslim Pro, veri satışı iddialarını reddetti
18 Kasım 2020 19:18
|Uzmanlar, WhatsApp'taki şifreleme yasağına sıcak bakmıyor
17 Kasım 2020 22:18
|'Zoom patlaması' yaşandı! Ülke ekonomisi resesyondan çıktı
16 Kasım 2020 23:44
|GittiGidiyor indirim kodu ile daha hesaplı alışveriş mümkün
16 Kasım 2020 15:30
|Özlem Türeci adına sahte Twitter hesabı açıldı
15 Kasım 2020 13:04
|YouTube 10 yıllık geleneğe son verdi
13 Kasım 2020 10:45
|Teknoloji şirketleri Google'ı AB'ye şikayet etti
12 Kasım 2020 19:14