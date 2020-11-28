Konya'da FETÖ operasyonunda 13 zanlıdan 5'i tutuklandı
|28 Kasım 2020 13:17
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Konya merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda yakalanan, aralarında muvazzafların da bulunduğu 13 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'ye yönelik soruşturmaları kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki askeri mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 9'u muvazzaf 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 8 şüpheli ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediklerini belirtmeleri üzerine, adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.
- Operasyon
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'ye yönelik soruşturmaları kapsamında 20 Kasım'da, terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki askeri mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri iddiasıyla 9'u muvazzaf 13 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 12 ilde belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda zanlıları gözaltına almıştı.
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