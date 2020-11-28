Prof.Dr. Cinel: Durum kritik, korkun!
|28 Kasım 2020 14:00
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Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel'den koronavirüs salgınına ilişkin 'kırmızı alarm' açıklaması geldi.
Habertürk TV yayınına katılan Prof. Cinel, Türkiye'nin salgında kritik bir aşamada olduğunu ve gelecek hafta yaşanacakların çok önemli olduğunu söyledi.
Koronavirüsü atlatan hastalarda bazı rahatsızlıkların devam edebildiğini belirten Cinel, "Eskiden bir saat rahat yürürdüm şimdi 15 dakikada yorulup oturuyorum" diyen hastalar olduğunu söyledi.
"Hastalık atlatılsa bile insanlar yarım kalıyor" diyen Prof. Cinel, aşı çalışmalarında belirli bir aşamaya gelinmişken daha sabırlı olmak gerektiğini belirtti.
İş kıyafeti ve maskeyle katıldığı yayında yoğun bakımlardaki durumun 'vahim' olduğunu anlatan Cinel, "Yüzde 70 doluluk demek yoğun bakımda yer yok demektir" şeklinde konuştu.
Konuşması boyunca sık sık, "Biraz korkutalım çünkü korkmak gerekiyor" diyen Cinel, "Önümüzdeki hafta evinizden çıkmayın" dedi.
"Hızlı otomobil bile kullanmayın çünkü kaza yaparsanız yoğun bakımda yer bulamayabilirsiniz" diyen Prof. Cinel, Türkiye'nin salgın konusunda 'kırmız alarm' durumda olduğunu vurguladı.
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