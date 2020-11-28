Kahramanmaraş'ta karbonmonoksit gazından zehirlenen çocuk öldü
|28 Kasım 2020 13:40
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Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çocuk yaşamını yitirdi, annesi ve iki kardeşi tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi Lise Caddesi'nde oturan Rukiye Sakallı, sabah uyandığında kendisini kötü hissettiğini belirterek komşularından yardım istedi.
Komşular, girdikleri evdeki ağır kokuyu fark ederek anne ve çocukları Özlem (7), Levent (5) ve Recep Tayyip Sakallı'yı (4) dışarı çıkartarak durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Recep Tayyip Sakallı'nın öldüğünü belirledi.
Sağlık ekiplerince Çağlayancerit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne Sakallı ile iki çocuğunun tedavileri devam ediyor.
Hayatını kaybeden çocuğun hastanenin morguna konulan cenazesinin otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.
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