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Erzincan'da çatıdan düşen işçi hastanede hayatını kaybetti
Erzincan'da çatı tamiri yaparken 4 katlı binadan düşerek yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
|28 Kasım 2020 13:43
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Erzincan'da çatı tamiri yaparken 4 katlı binadan düşerek yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Taksim TOKİ'de 4 katlı bir apartmanın çatısını tamir ederken dengesini kaybederek düşen işçi Sebahattin Mutlu (47), ağır yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa konulan Mutlu, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Bir süre yoğun bakım tedavisi gören Mutlu, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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