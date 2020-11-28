Balıkesir'de dolandırıcılık operasyonunda 7 kişi yakalandı
|28 Kasım 2020 14:09
|+Aa- Yazdır
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Osmanlı dönemine ait sahte sikkeleri satmaya çalışan 7 şüpheli gözaltına alındı.
M.A. ile telefonla irtibata geçip, ellerinde küp dolusu tarihi eser niteliğinde altın olduğunu söyleyen zanlılar takibe alındı.
Edremit'te M.A. ile buluşan şüpheliler, kuyumcuya giderek altınlardan birini bozdurdu. Diğer altınların da gerçek olduğuna inanan M.A, 25 bin lira karşılığında 240 altın sikke için anlaştı.
Daha sonra aldığı sikkelerin sahte olduğunu fark ederek dolandırıldığını anlayan M.A, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğüne müracaat etti.
İhbar üzerine harekete geçen Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kullandığı araçları ve kaldıkları ikameti belirledi.
Fiziki takibe başlayan ekipler, 7 şüpheliyi İkizçay Mahallesi 3078 Sokak'ta saklanmak için kullandıkları ikamete girmek üzereyken yakaladı.
Polis tarafından şüphelilerin ev ve araçlarındaki aramada, 352 sahte Osmanlı sikkesi, dolandırıcılık olayında kullandığı belirlenen 11 telefon, 3 bin 500 lira para ile açık adres ve isim listesi bulunan dokümanlar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2'si serbest bırakıldı, S.D, M.D, H.K, O.G. ve O.Ö. "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Erzincan'da çatıdan düşen işçi hastanede hayatını kaybetti
28 Kasım 2020 13:43
|Kahramanmaraş'ta karbonmonoksit gazından zehirlenen çocuk öldü
28 Kasım 2020 13:40
|Denizli'de kaybolan zihinsel engelli genç kız bulundu
28 Kasım 2020 12:35
|Samsun'da villada çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti
28 Kasım 2020 12:14
|Hayali söyleşiyle milyonluk vurgun
28 Kasım 2020 11:43
|Polis midibüsü şarampole devrildi: 1 şehit, 4 yaralı
28 Kasım 2020 06:12
|Ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kazada 1 kişi öldü
27 Kasım 2020 22:51
|'Çanta' operasyonunda 18 tutuklama
27 Kasım 2020 21:56
|Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
27 Kasım 2020 20:43
|Palu ailesi davasında şok sözler: Evime bomba attılar
27 Kasım 2020 19:40