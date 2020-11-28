Zeytin Dalı bölgesinde 4 PKK'lı terörist yakalandı
MSB: 'Zeytin Dalı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.'
|28 Kasım 2020 14:51
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