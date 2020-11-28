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İstanbul'da yapı tarama testi başvurusunda artış

İzmir'deki depremin ardından İstanbul'da 2 bine yakın kişinin yapı tarama testi başvurusu yaptığı öğrenildi. En çok başvuru ise Bahçelievler, Bakırköy ve Avcılar'dan geldi.
 28 Kasım 2020 15:35
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İstanbul'da yapı tarama testi başvurusunda artış

İzmir'deki depremin ardından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin yapı tarama testi çalışmalarına talep arttı. Binalarının dayanıklılığını ölçtürmek isteyen İstanbullulardan talep aldıklarını söyleyen İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Dr. Tayfun Kahraman, önümüzdeki hafta analizlere başlayacaklarını belirtti. Şu anda Avcılar ve Silivri'de çalışmaların başladığını ve vatandaşların oturdukları binadan kuşku duyduklarını ifade eden Kahraman, en çok başvurunun Bahçelievler, Bakırköy ve Avcılar'dan geldiğini belirtti.

"AVCILAR VE SİLİVRİ'DE ÇALIŞMALAR BAŞLADI"

İstanbul'da olacak olan bir depremde can kaybını engellemek için çalışmaların devam ettiğini kaydeden Kahraman, "İstanbullular şu anda binalarından kuşku duyuyorlar. Özellikle 2000 yılı öncesinde yapılmış olan binalarımız risk potansiyeli anlamında gerçekten yüksek riskler barındırıyorlar. Bu anlamda bizde başlatmış olduğumuz çalışma ile birlikte şu anda İstanbul'da özellikle 2000 yılı öncesinde eski yasal mevzuata dayanarak yapılmış olan binaları tek tek giderek tespitlerini yapıyoruz. Buradaki amacımız şu, özellikle en yüksek riskli binaları, göçme riski olan binaları tespit ederek bu binaları bir an önce müdahale edilmesini sağlamak. Özellikle İstanbul'da asıl amacımız can kaybını engellemek. Her İstanbullunun olası bir İstanbul depreminden sonra burunları kanamadan bu depremin atlatılmasını sağlamak. Bu nedenle şu an sahadayız. Avcılar ve Silivri ilçelerimizde yani İstanbul'daki en riskli ilçelerden başladık. Bu 2 bölgede arkadaşlarımız bina denetimlerini gerçekleştiriyorlar. Bu bina denetimleri sonucunda da bizler bu alanlara ilişkin hem finansal anlamda hem teknik anlamda kolaylaştırıcılığında bu binaların dönüştürülmesi için İstanbullulara yol haritalarını sunacağız" ifadelerini kullandı.

"2022 YILI SONUNA KADAR TÜM BİNALARA GİRMİŞ OLACAĞIZ"

İstanbul'da 790 bin bina olduğunu ifade eden Tayfun Kahraman, "Bu çalışma bittiğinde 39 ilçemizde aslında programımıza göre 2022 yılı sonunda tüm binalara girmiş, İstanbul'daki 790 bin binayı incelemiş ve bunun sonucunda da yol haritalarını oluşturmuş olacağız. Böylece İstanbul'da depremi bir felaket olmaktan çıkartıp, bunu İstanbul'u etkilemeyecek bir duruma getirmek. Bütün amacımız bu" dedi.

Kahraman sözlerine şöyle devam etti: "Şu anda özellikle İzmir depreminden sonra 2000'e yakın başvuru aldık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne İstanbullular gidip yapılarını kontrol etmemiz için bizlere başvuruda bulundular. İzmir depremi İstanbul'a depremi yeniden hatırlattı. Bu anlamda İstanbulluların paniği bize ulaştı. Ve biz de bize müracaat edenlerin, daha önce ilçe sıralaması ile gidiyorduk ama korku yaşayan İstanbulluların bu ihtiyaçlarını gidermek üzere arkadaşlarımız önümüzdeki haftadan itibaren tek tek bu yapılara giderek, şikayette bulunan ve binasını kontrol ettirmek isteyen kişilerin yapılarına tek tek giderek bu binaları kontrol edecekler"

"EN YOĞUN TALEP BAHÇELİEVLER, BAKIRKÖY VE AVCILAR İLÇELERİMİZDEN GELDİ"

"En yoğun talep Bahçelievler, Bakırköy ve avcılar ilçelerimizden geldi" diyen Tayfun Kahraman, "Depremin özellikle en fazla etkilemesini beklediğimiz ilçelerimizden geldi. Vatandaşlarımız da aslında bunun farkındalar. Binalarının farkındalar. Bu yüzden bu ilçelerimizden gelen talebin çok yoğun olması normal. Bu analizler tamamen ücretsiz olarak yapılacaktır" dedi. Kahraman, "Biz bizden önce yapılan istatistik dayanakları hasar tahmin çalışmalarını şu an yerinde adresleyerek 4 katına ulaşıyoruz. Bugün İstanbul'da AFAD'ın yaptığı çalışmayla 45 bin binanın göçme riskiyle karşı karşıya olduğu söyleniyor. Bizim alanda yaptığımız tespitlere göre bu sayılar çok daha yükselebilir" şeklinde konuştu.

VATANDAŞLAR TEDİRGİN

Binalarını hala test ettirmediklerini söyleyen bazı vatandaşlar ise tedirgin olduklarını belirtti. Fatih'te yaşayan Orhan Akdeniz, "Hayır ettirmedik. Her zaman bir endişemiz var tabi ki. Düşünüyoruz biz de. Fırsatımız olduğu sürece biz de kendi imkanlarımızla bir şeyler yapmaya çalışacağız. 12 yıldır oturuyorum binamda ama bina bayağı eski. 30-35 yıllık bina. İzmir depreminden sonra belediyeye başvurduk henüz bir dönüş olmadı" diye konuştu. Yavuz Taşkın ise, "Devlet bize imkan sağlamıştı. Oturduk konuştuk. Ama o binanın içindeki insanlar 'Bugüne kadar olmamış. Bugünden sonra da olmaz' dedi. Şimdi bu insanlarımızın duyarsızlığı ile ilgili ne yapabiliriz ki. Duyarlı olmaları gerekmez miydi?" dedi.
DHA
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