Yerli aşı çalışmalarının yapıldığı laboratuvarı görüntüledi
|28 Kasım 2020 15:36
|+Aa- Yazdır
Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (İKUM) Türk bilim insanları tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen aday aşının Faz 1 çalışmaları devam ediyor. Yerli aşı adayları arasında yaygın uygalamaya en yakın olan ve insan deneyleri sürdürülen aşının Faz 1 kapsamındaki ilk doz uygulaması 44 gönüllüye kasım ayı başında yapıldı. Önemli bir yan etki bulgusuna rastlanmayan ilk doz uygulamadan sonra önceki gün ikinci doz uygulama başladı. Yerli aşının ikinci doz uygulaması İKUM laboratuvarında sürüyor.
'GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE İLERLİYORUZ'
İKUM Müdürü Doç. Dr. Zafer Sezer, DHA'nın görüntülediği çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Doç. Dr. Sezer, 1999 yılında kurulan araştırma merkezinde 1300'e yakın klinik araştırmayı tamamladıklarını belirterek, "Yerli aşımız Türkiye'de ilk kez Covid19'a karşı geliştirilen bir proje. Şu an itibarıyla 44 gönüllümüz üzerinde ilk dozları tamamlandı. Güvenli bir şekilde ilerliyoruz. Sağlıklı insanlarla çalışıyoruz. Bu bir klinik araştırma. Şu ana kadar yaşadığımız ciddi bir sıkıntı olmadı, ciddi bir yan etkiye rastlamadık. Sadece diğer aşılarda da görülebilecek, çok az sayıda aşı yerinde ağrı gibi şikayetlere rastladık. Onun dışında gayet güvenli. Zaten aşı yapılacak 44 kişiye aynı anda yapmadık. Bunları belli gruplar halinde aşılamasını tamamladık. Yine bu şekilde Faz 1'in tamamı gerçekleştirilecek" ifadelerini kullandı.
'ARALIK AYI İÇİNDE FAZ 2'YE GEÇMEYİ PLANLIYORUZ'
İkinci doz uygulamasının devam ettiğini kaydeden Doç. Dr. Sezer, "44 gönüllümüzün aşıları tamamlandıktan sonra 21 günü tamamlayan gönüllülerimize ikinci doz aşılarına geçen perşembe günü başladık. İlk gönüllümüzün de aşıları yapıldı. İkinci doz aşısında herhangi bir problemle karşılaşmadık. Bu anlamda kliniğimizde ilk faz tamamlandığı takdirde biz Aralık ayı içinde Faz 2'ye başlamayı planlıyoruz. Bununla ilgili gönüllerimiz de başvurmaktadır. Yerli aşımıza destek olmak için gönüllü olmaktadırlar. Umarım biran önce Covid-19'a karşı aşımız insanlarımıza ve diğer ülkelerdeki insanlar için kullanıma sunulacaktır. Faz 1'in ikinci doz uygulamasında yeni bir gönüllü almıyoruz. Ancak Faz 2 ve Faz 3 çalışmaları yeni gönüllülerin katılımına açık olacaktır. Şu an için ilk dozu uyguladığımız 44 kişi ile devam edeceğiz" diye konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Dilovası Belediye Başkanı, Kovid-19'a yakalandı
28 Kasım 2020 16:08
|Bilim Kurulu Üyesi: Daha sert tedbirler devreye sokulabilir
28 Kasım 2020 15:40
|Çin menşeli Kovid-19 aşısı gönüllülere uygulanıyor
23 Kasım 2020 22:45
|CHP Genel Başkan Yardımcısı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı
23 Kasım 2020 21:44
|Ünlü sanatçı koronavirüse yakalandı
23 Kasım 2020 21:02
|Hasta sayısındaki artış devam ediyor... 6 bin 700'ü geçti
23 Kasım 2020 20:02
|Kovid-19 ile mücadelede zorlu düşman 'sitokin fırtınası'
23 Kasım 2020 19:40
|Şarkıcı Ege koronavirüse yakalandı
22 Kasım 2020 21:06
|Medipol Üniversitesinden 'PCR testi ücreti' açıklaması
22 Kasım 2020 20:36
|Bu hastanedeki 50 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı
22 Kasım 2020 20:31