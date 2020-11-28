Kırkpınar güreşlerinin tarihleri belirlendi
|28 Kasım 2020 15:37
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Edirne Belediyesi Encümeni'nin geçen hafta yapılan toplantısında, 2021 yılında yapılacak Kırkpınar etkinlikleri de görüşüldü. Ülke genelinde gerçekleştirilen yağlı güreş programının oluşturulması kapsamında, Edirne Belediye Başkanlığı, 2021 yılı Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali'nin 28 Haziran-04 Temmuz 2021 tarihlerinde olmasına karar verdi. Bu kapsamda Kırkpınar Yağlı Güreşleri de 02-04 Temmuz 2021'de gerçekleştirilecek.
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, önümüzdeki yılın güreş organizasyonları planlaması kapsamında 2021 yılı Kırkpınar organizasyonunun tarihlerini belirlediklerini ifade ederek, "Pandemi maalesef tüm dünyada hayatı en kötü şekilde etkilemeye devam ediyor. Umarım önümüzdeki aylarda aşının da uygulanmaya başlamasıyla koronavirüs kontrol altına alınır ve hayat normale döner. Biz de başta Kırkpınar olmak üzere tüm yağlı güreşlerimizi gönül rahatlığı ile yapabiliriz" dedi.
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