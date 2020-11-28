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Bilim Kurulu Üyesi: Daha sert tedbirler devreye sokulabilir

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, koronavirüs salgını ile mücadelede kapsamında alınan tedbirlerin 1 haftadır uygulandığını belirterek, "Eğer bu tedbirler hasta sayılarını, hastane yükünü azaltma anlamında yeterli olmazsa ek tedbirlerin alınması da gündeme gelebilir. Kamusal daha sert tedbirler her an için hızlıca devreye sokulabilir" dedi.
 28 Kasım 2020 15:40
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Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, koronavirüs vaka sayıları istenilen düzeyde düşmezse yeni kısıtlamaların gelip gelmeyeceğine ilişkin DHA'ya açıklama yaptı. Doç. Dr. Kayıpmaz, kamusal tedbirlerden ziyade bireysel tedbirlerin önemine dikkat çekerek, "Bireysel tedbirler bir yerde yetersiz kalırsa, kamusal tedbirler alınması gerekebilir. Kamusal önlemler zaten geçtiğimiz cuma akşamından itibaren devreye girmeye başladı. Ama; bu kamusal önlemler halihazırdaki durumu ile hastalığın yayılmasını kontrol altına alamazsa o zaman daha sert tedbirlerin de aşamalı olarak gündeme gelmesi söz konusu olur. Bunları da birçok işletme ve saat aralığı için düşünebiliriz" diye konuştu.

'CUMAYA KADAR SEYİR NETLEŞİR'

Doç. Dr. Kayıpmaz, bir haftalık kritik sürece dikkat çekerek, "Eğer bunlar hasta sayılarını, hastane yükünü azaltma anlamında yeterli olmazsa ek tedbirlerin alınması da gündeme gelebilir. Aslında bu salgının ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Elbette ki tam kapatma, hastanelerin üzerindeki yükü azaltma açısından faydalı bir yöntemdir. Ama bunun getireceği psikolojik, sosyal, ekonomik ciddi sonuçlar da vardır. Bireysel tedbirlerin yetersiz geldiği noktada kamusal daha sert tedbirler her an için hızlıca devreye sokulabilir. Önümüzdeki günler bununla ilgili belirleyici olacak. Önümüzdeki cumaya kadar seyir daha net şekilde ortaya konmuş olur" dedi.

'EV TOPLANMALARI ANA ETKEN'

Doç. Dr. Kayıpmaz, tedbirlere uyulması halinde kısıtlama ve kapatmaların o denli az olacağına işaret ederek, "Biz hala toplumda maskelerin burunların altında, çenede takıldığını görüyoruz, bunun bir koruyuculuğu yok. Ben kendi arkadaşlarımdan görüyorum kafelerin restoranların oturma bölümleri kapalı; ama evlerde toplanmalar devam ediyor. Bu dönemde ev içindeki toplanmaların hastalığın yayılımı açısından önemi çok büyük. Ev içindeki toplanmalar bu hastalığın yayılmasına ana etkenlerden bir tanesi. Misafirlik de bu dönemde olmamalı. Kalabalıklardan evde ve dışında kaçmamız gerekiyor. Biz hala paket servislerde büfelerin önünde o kalabalıkları görüyorsak, fiziki mesafe oralarda korunamıyorsa burada bir sorun var demektir. İşletmeler de yaşamına devam etmek durumda. Buralardan hizmet alan insanlarımızın davranışları çok önemli. Büfelerin veya paket servisi yapan yerlerin, dışarıdaki insanları kontrol etme şansı yok. Ama AVM yönetimleri kontrolleri artırabilir. Nitekim hafta sonu yaşanan o kötü görüntülerden sonra bu alanlarda da önlemler attırıldı. Üstelik masada bu risk daha az iken yerde oturulduğunda çok daha fazla bir risk var" dedi.

'SAĞLIK SİSTEMİNDE YÜK OLUŞTURAN HASTANEYE YATAN GRUP'

Doç. Dr. Kayıpmaz, koronavirüs tablosunda yeni yer alan toplam vaka sayısına ilişkin de "Vaka sayısının içinde hastalar da ağır hastalar da testi pozitif saptanmış kişiler de mevcut. Sağlık sistemimiz üzerinde yük oluşturan grup belirti gösteren, hastaneye başvurması gereken, bir kısmı hastaneye yatması gereken gruptur. Bundan dolayı bakanlığımız sağlık sistemi üzerinde yük oluşturan hasta sayılarını vermeyi tercih etmişti. Sonrasında her ne kadar sağlık kuruluşları üzerinde yük oluşturmasa da filyasyon ekiplerimizin takibe aldığı, testleri pozitif gelen diğer kişilerin de belirti versin vermesin sayılarının açıklanması uygun görüldü, bu şekilde açıklanmaya başlandı. Biz vaka sayısına takılmadan, vaka sayısı kaç olursa olsun bu hastalık tehdidi ortadan kalkıncaya kadar toplumsal bağışıklık aşılar aracılığı ile yaygın biçimde sağlanacağı zamana kadar tedbirlere uymak durumundayız" ifadesini kullandı.
DHA
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