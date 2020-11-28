1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

Dilovası Belediye Başkanı, Kovid-19'a yakalandı

Kocaeli'nin Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
 28 Kasım 2020 16:08
+Aa- Yazdır
Dilovası Belediye Başkanı, Kovid-19'a yakalandı

Kocaeli'nin Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Şayir, yaptığı açıklamada, koronavirüs testinin sonucunun pozitif olduğunu bildirdi.

Sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirten Şayir, "Doktorlarımızın tavsiyelerine uyup bir an önce sağlığıma kavuşmayı diliyorum. Herkese sağlıklı günler diliyorum." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bilim Kurulu Üyesi: Daha sert tedbirler devreye sokulabilir
28 Kasım 2020 15:40		 Yerli aşı çalışmalarının yapıldığı laboratuvarı görüntüledi
28 Kasım 2020 15:36
Çin menşeli Kovid-19 aşısı gönüllülere uygulanıyor
23 Kasım 2020 22:45		 CHP Genel Başkan Yardımcısı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı
23 Kasım 2020 21:44
Ünlü sanatçı koronavirüse yakalandı
23 Kasım 2020 21:02		 Hasta sayısındaki artış devam ediyor... 6 bin 700'ü geçti
23 Kasım 2020 20:02
Kovid-19 ile mücadelede zorlu düşman 'sitokin fırtınası'
23 Kasım 2020 19:40		 Şarkıcı Ege koronavirüse yakalandı
22 Kasım 2020 21:06
Medipol Üniversitesinden 'PCR testi ücreti' açıklaması
22 Kasım 2020 20:36		 Bu hastanedeki 50 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı
22 Kasım 2020 20:31
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:40 - Ehliyet, pasaport harçları ve trafik cezalarında fiyat artışı16:35 - Dünyanın en uzun taş köprüsü onarıma alınacak16:33 - Bu projeyle seyahat süresi 4 saatten 1 saat 20 dakikaya düşecek16:29 - Prof. Dr. İnan: HIV artık ölümcül değil kronik bir hastalık16:19 - Denetim yapan polis ekiplerine 'şov yapıyorsunuz' dedi16:16 - Operasyon öncesi Cudi Dağına giriş ve çıkışlar yasaklandı
16:13 - Bakan Fahrettin Koca'dan SMA mesajı16:09 - Aort damarı yırtılan öğretmen hayatını kaybetti16:08 - Dilovası Belediye Başkanı, Kovid-19'a yakalandı16:07 - Başkentte Kovid-19 tedbirleri denetlendi16:05 - İETT ile özel halk otobüsü şirketleri arasında 'dönüşüm' anlaşması15:46 - 27. Dönem POMEM duyurusu yayımlandı... 8 bin polis alınacak
15:40 - Bilim Kurulu Üyesi: Daha sert tedbirler devreye sokulabilir15:37 - Kırkpınar güreşlerinin tarihleri belirlendi15:36 - Yerli aşı çalışmalarının yapıldığı laboratuvarı görüntüledi15:35 - İstanbul'da yapı tarama testi başvurusunda artış15:33 - Karantinayı ihlal edip markete gitti, 'idare edin' dedi
15:30 - Öğretmene söylenen, 'sahibin kim lan senin' sözü hakaret sayılır mı?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bir kamu çalışanı olarak öğlen yemeği yiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
27. Dönem POMEM duyurusu yayımlandı... 8 bin polis alınacak
28 Kasım 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
2021 Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar, nasıl hesaplanır?
Vergi, harç ve cezalara yapılacak artış belli oldu
'Asgari'de azami ihtimal: 2.722 TL
'Televizyona çıkan doktorlar, 6 bin TL ödüyor'
20 yaşındaki genç, virüse yenildi: Bilinen hiçbir hastalığı yoktu
Zorla istifa ettirilen Dekan göreve dönüyor
Merkez Bankası, geçersiz KPSS puanıyla alım yapıyor
Polis midibüsü şarampole devrildi: 1 şehit, 4 yaralı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
28.11.2020 ç.rizesporvs galatasaray maçı 1
küresel ısınma 4
28.11.2020 internet yavaşlaması 1
ben diz altında etekle büyümüş kızım 1
covid aşısının ücretsiz olmasının tbmm'de reddedilmesi 2
sekreter tırnağı 2
aşkımı bir sır gibi 1
MEBİM 1
bu işten 1.derecede bilim kurulu sorumludur 1
bilim kurulu aslında sokağa çıkma kısıtlaması önermemişti 1
SON İLANLAR
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Tunceli Nazimiye SYDV 1 İşçi Alacak
Trabzon Yomra Belediyesi 2 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Kocaeli Kent Konut İnşaat 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam