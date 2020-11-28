Dilovası Belediye Başkanı, Kovid-19'a yakalandı
Kocaeli'nin Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
|28 Kasım 2020 16:08
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Kocaeli'nin Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Şayir, yaptığı açıklamada, koronavirüs testinin sonucunun pozitif olduğunu bildirdi.
Sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirten Şayir, "Doktorlarımızın tavsiyelerine uyup bir an önce sağlığıma kavuşmayı diliyorum. Herkese sağlıklı günler diliyorum." ifadelerini kullandı.
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