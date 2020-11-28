Aort damarı yırtılan öğretmen hayatını kaybetti
Aydın'ın Yenipazar ilçesinde beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Alp Uğuz, aort damarı yırtılması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
|28 Kasım 2020 16:09
|+Aa- Yazdır
Aydın'ın Yenipazar ilçesinde beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Alp Uğuz, aort damarı yırtılması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde rahatsızlanan Yenipazar Hamzabali Ortaokulu beden eğitimi öğretmeni Alp Uğuz ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahalesinde aort damarı yırtıldığı tespit edilen Uğuz tedavi altına alındı. Uğuz'un durumu bugün sabah saatlerinde ağırlaştı. Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Uğuz hayatını kaybetti.
Alp Uğuz'un acı haberi başta ailesi olmak üzere sevenleri, meslektaşları ve öğrencilerini yasa boğdu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Mehmet öğretmen koronavirüse yenik düştü
27 Kasım 2020 15:43
|Nuray öğretmen motosikletini 'EBA Mobil Destek Aracı'na dönüştürdü
25 Kasım 2020 16:46
|Yönetici ve öğretmenlerin ek ders kararında değişiklik
25 Kasım 2020 07:56
|Öğretmenler, Öğretmenler Günü'nde evlendi
24 Kasım 2020 22:21
|Lösemi tedavisi gören öğretmen ağladı, Valiyi de ağlattı
24 Kasım 2020 18:06
|Binlerce öğrenci mezun etti, 'kendi öğrenciliği' devam ediyor
24 Kasım 2020 17:43
|Temaslı veya şüpheli öğretmenler, ders görevini yapacak
24 Kasım 2020 12:40
|Bakan Akar, MSB Üniversitesindeki öğretmenlerle bir araya geldi
24 Kasım 2020 11:33
|MEB'den, uzaktan eğitimde, ders ve ek ders ücretlerine 13 maddelik açıklama
24 Kasım 2020 08:40
|Koronavirüsü yenen öğretmen 24 Kasım'a buruk giriyor
23 Kasım 2020 20:45