1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Aort damarı yırtılan öğretmen hayatını kaybetti

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Alp Uğuz, aort damarı yırtılması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
 28 Kasım 2020 16:09
+Aa- Yazdır
Aort damarı yırtılan öğretmen hayatını kaybetti

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Alp Uğuz, aort damarı yırtılması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde rahatsızlanan Yenipazar Hamzabali Ortaokulu beden eğitimi öğretmeni Alp Uğuz ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahalesinde aort damarı yırtıldığı tespit edilen Uğuz tedavi altına alındı. Uğuz'un durumu bugün sabah saatlerinde ağırlaştı. Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Uğuz hayatını kaybetti.

Alp Uğuz'un acı haberi başta ailesi olmak üzere sevenleri, meslektaşları ve öğrencilerini yasa boğdu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Mehmet öğretmen koronavirüse yenik düştü
27 Kasım 2020 15:43		 Nuray öğretmen motosikletini 'EBA Mobil Destek Aracı'na dönüştürdü
25 Kasım 2020 16:46
Yönetici ve öğretmenlerin ek ders kararında değişiklik
25 Kasım 2020 07:56		 Öğretmenler, Öğretmenler Günü'nde evlendi
24 Kasım 2020 22:21
Lösemi tedavisi gören öğretmen ağladı, Valiyi de ağlattı
24 Kasım 2020 18:06		 Binlerce öğrenci mezun etti, 'kendi öğrenciliği' devam ediyor
24 Kasım 2020 17:43
Temaslı veya şüpheli öğretmenler, ders görevini yapacak
24 Kasım 2020 12:40		 Bakan Akar, MSB Üniversitesindeki öğretmenlerle bir araya geldi
24 Kasım 2020 11:33
MEB'den, uzaktan eğitimde, ders ve ek ders ücretlerine 13 maddelik açıklama
24 Kasım 2020 08:40		 Koronavirüsü yenen öğretmen 24 Kasım'a buruk giriyor
23 Kasım 2020 20:45
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:40 - Ehliyet, pasaport harçları ve trafik cezalarında fiyat artışı16:35 - Dünyanın en uzun taş köprüsü onarıma alınacak16:33 - Bu projeyle seyahat süresi 4 saatten 1 saat 20 dakikaya düşecek16:29 - Prof. Dr. İnan: HIV artık ölümcül değil kronik bir hastalık16:19 - Denetim yapan polis ekiplerine 'şov yapıyorsunuz' dedi16:16 - Operasyon öncesi Cudi Dağına giriş ve çıkışlar yasaklandı
16:13 - Bakan Fahrettin Koca'dan SMA mesajı16:09 - Aort damarı yırtılan öğretmen hayatını kaybetti16:08 - Dilovası Belediye Başkanı, Kovid-19'a yakalandı16:07 - Başkentte Kovid-19 tedbirleri denetlendi16:05 - İETT ile özel halk otobüsü şirketleri arasında 'dönüşüm' anlaşması15:46 - 27. Dönem POMEM duyurusu yayımlandı... 8 bin polis alınacak
15:40 - Bilim Kurulu Üyesi: Daha sert tedbirler devreye sokulabilir15:37 - Kırkpınar güreşlerinin tarihleri belirlendi15:36 - Yerli aşı çalışmalarının yapıldığı laboratuvarı görüntüledi15:35 - İstanbul'da yapı tarama testi başvurusunda artış15:33 - Karantinayı ihlal edip markete gitti, 'idare edin' dedi
15:30 - Öğretmene söylenen, 'sahibin kim lan senin' sözü hakaret sayılır mı?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bir kamu çalışanı olarak öğlen yemeği yiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
27. Dönem POMEM duyurusu yayımlandı... 8 bin polis alınacak
28 Kasım 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
2021 Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar, nasıl hesaplanır?
Vergi, harç ve cezalara yapılacak artış belli oldu
'Asgari'de azami ihtimal: 2.722 TL
'Televizyona çıkan doktorlar, 6 bin TL ödüyor'
20 yaşındaki genç, virüse yenildi: Bilinen hiçbir hastalığı yoktu
Zorla istifa ettirilen Dekan göreve dönüyor
Merkez Bankası, geçersiz KPSS puanıyla alım yapıyor
Polis midibüsü şarampole devrildi: 1 şehit, 4 yaralı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
trendyol reklamlarının iyice bayması 2
29.11.2020 fenerbahce vs beşiktaş maçı 1
Muhsin Fahrizade 1
küresel ısınma 4
27.11.2020 fenerbahce vs valencia maçı 1
Rüya defteri 1
dost mu düşman mı anlayamadıklarımız 4
kara haber tez duyulur 5
28.11.2020 internet yavaşlaması 1
borsa istanbul'un yüzde 10'unun katarlılara satılması 2
SON İLANLAR
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Tunceli Nazimiye SYDV 1 İşçi Alacak
Trabzon Yomra Belediyesi 2 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Kocaeli Kent Konut İnşaat 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam