Bakan Fahrettin Koca'dan SMA mesajı
|28 Kasım 2020 16:13
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "SMA Bilim Kurulu, hastalığın tedavisi olmadığı, 2 yaşına kadar gen tedavisi almazsa öleceği hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu belirtti. Başvuru süreci tamamlanan SMA hastaları etkinliği ve yan etkileri bilinen, ülkemizde başarı ile uygulanan tedaviden halen faydalanmaktadır" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA Hastalığında Güncel Tedaviler Çalıştayı'nın ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;
"Bakanlığımızca düzenlenen SMA Hastalığında Güncel Tedaviler Çalıştayı'na SMA Bilim Kurulu üyeleri, Bakanlık yetkilileri, SMA dernekleri katıldı. SMA Bilim Kurulu, SMA ilaçlarıyla ve son dönemde gündeme gelen muhtemel gen tedavisiyle ilgili güncel bilimsel çalışmalara değindiler.
SMA Bilim Kurulu, hastalığın tedavisi olmadığı, 2 yaşına kadar gen tedavisi almazsa öleceği hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu belirtti. Başvuru süreci tamamlanan SMA hastaları etkinliği ve yan etkileri bilinen, ülkemizde başarı ile uygulanan tedaviden halen faydalanmaktadır.
Gen tedavisi uygulama prosedürünün bir parçası olarak en az 1 ay süreyle bağışıklık sisteminin baskılanması gerekmekte, özellikle kilosu yüksek olan bazı hastalarda bu süreç 1 yıla kadar uzayabilmektedir. SMA Bilim Kurulu, her ay toplanıyor, STK'lar ve aileler bilgilendiriliyor."
Bakanlığımızca düzenlenen SMA Hastalığında Güncel Tedaviler Çalıştayı'na SMA Bilim Kurulu üyeleri, Bakanlık yetkilileri, SMA dernekleri katıldı. SMA Bilim Kurulu, SMA ilaçlarıyla ve son dönemde gündeme gelen muhtemel gen tedavisiyle ilgili güncel bilimsel çalışmalara değindiler.Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 28, 2020
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