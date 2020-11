Bu projeyle seyahat süresi 4 saatten 1 saat 20 dakikaya düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Asya-Avrupa koridorunun ilk parçası olan Halkalı-Kapıkule demiryolu projesine ilişkin, "Projenin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule (Edirne) arası yolcu seyahat süresi 4 saatten 1 saat 20 dakikaya; yük taşıma süresi ise 6 saat 30 dakikadan 2 saat 20 dakikaya düşecek" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Hayrabolu-Tekirdağ Yolu'nun 1.etabı olan Hayrabolu-Kandamış arası 13 kilometrelik kesimin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Tekirdağ'ın binlerce yıl öncesine uzanan köklü bir tarihe ve doğal güzelliklere sahip olduğunu söyledi.

Tekirdağ'ın ayçiçeği ve buğday ile sarıya boyanmış ovalarının dillere destan olduğunu anlatan Karaismailoğlu, "Namı diyarları aşmış üzüm bağları ve mandıraları, eşsiz sahilleri ve sağlık fışkıran dağlarıyla cennetten bir köşe. Asya ve Avrupa arasında, ticaret ve kültür alışverişine sahne olan yolların kavşak noktasında bulunan Tekirdağ, her daim ekonomik ve sosyal açıdan önemli bir merkez olmuştur. " diye konuştu.

Karaismailoğlu, Trakya'nın Marmara ve Karadeniz'e açılan penceresi Tekirdağ'ın, sanayisiyle, ekonomisiyle, endüstrisiyle Trakya'nın en büyük ili olarak, İstanbul ile ülke ekonomisini canlandıran bir güce sahip olduğunu ifade etti.

Bu nedenle ulaşım açısından çok önemli bir noktada bulunan Tekirdağ'ın ulaşım ve iletişim altyapısına 18 yılda yaklaşık 6 milyar 862 milyon lira yatırım yaptıklarını anlatan Karaismailoğlu, "Şimdi de Hayrabolu-Tekirdağ Yolu'nun 1. Etabı'nı açmanın sevincini yaşıyoruz. Hayrabolu-Tekirdağ Yolu ile ülkemizin Avrupa'ya bağlantısını sağlayan uluslararası yol güzergahı üzerinde bulunan Tekirdağ'ın ulaşımı yüksek standartlı bir yol ağı ile sağlanacaktır. Hayrabolu-Tekirdağ Yolu, Hayrabolu'yu çevre yolu olarak geçen Alpullu-Malkara yolundaki Hayrabolu Köprülü Kavşağı'ndan başlayarak, Tekirdağ çevre yoluna bağlayacaktır." dedi.

- "13 kilometrelik kesimin toplam maliyeti 166 milyon lira"

Karaismailoğlu, proje kapsamında 19 kavşak, 4 köprü ve 1 üstgeçit, 5 altgeçit ile 116 hidrolik sanat yapısı bulunduğunu dile getirdi.

Hayrabolu ilçesini Tekirdağ'a bağlayan 47 kilometre uzunluğundaki mevcut yolun 1,3 kilometre kısalarak 45,7 kilometreye düşeceğini anlatan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"2x1 standardında, 7 metre genişliğindeki mevcut yol 2x2 şeritli BSK kaplamalı bölünmüş yol haline gelecektir. Bugün açılışını yaptığımız 1. Etap kapsamında 13 kilometre bölünmüş yol, 5 kavşak, 3 köprü ve 3 alt geçit tamamlanmıştır. Bu 13 kilometrelik kesimin toplam maliyeti 166 milyon liradır. Projenin tamamı bittiğinde Tekirdağ Limanı ile yöredeki sanayi bölgelerinin Kapıkule'ye ulaşımı kolaylaşacak, bölgedeki ticaret hacmi artacak ve Tekirdağ ili sosyo-ekonomik kazanımlar elde edecektir. Yol kullanıcılarına daha güvenli ulaşım imkanı tesis edilecektir. Bölgedeki seyahat süresi kısalacak, araçların çevreye bıraktıkları egzoz emisyonları azalacaktır. Ayrıca bakım-işletme giderlerinden tasarruf edilerek, akaryakıt ve amortisman giderlerindeki azalma ile ülke ekonomisine katkı sağlanacaktır. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun."

Karaismailoğlu, 2003 yılında Tekirdağ'da 86 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 266 kilometre daha yaparak 352 kilometreye çıkardıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"2003'te yollarının 265 kilometresi BSK kaplamalı idi, 537 kilometreye yükselttik. Tekirdağ'ı İstanbul'a, Çanakkale'ye, Kırklareli'ne ve Edirne'ye bölünmüş yollar ile bağladık. Şu anda 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de içinde olduğu Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu (Malkara-Çanakkale Otoyolu) dahil 8 karayolu projemiz de devam ediyor. Bu projelerden biri olan 101 kilometre uzunluğundaki Malkara Çanakkale Otoyolu, ülkemizin Avrupa yakasını Çanakkale üzerinden Kuzey Ege'ye bağlayacak olan oldukça önemli bir projedir. Sadece Tekirdağ'ın değil tüm Marmara Bölgesi ve ülkemiz açısından da büyük önem teşkil etmektedir."

Karaismailoğlu, Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü ile Avrupa ve Trakya üzerinden, Ege ve İç Anadolu'nun batısına, Adana-Konya aksı ve Batı Akdeniz Bölgesi'ne yönelecek karayolu trafiği için İstanbul Boğazı geçişine yeni bir alternatif oluşturulacağını bildirdi.

Tamamlanan İstanbul-İzmir Otoyolu ve yapımları devam eden Kuzey Marmara Otoyolu ve Malkara-Çanakkale Otoyolu projeleri ile Marmara Denizi'nin tamamının otoyollar ile çevrileceğini ve Marmara Otoyol Ringi projesinin hayata geçirileceğini vurgulayan Karaismailoğlu, "Söz konusu üç projenin geçtiği güzergahlar Türkiye'nin hem yük hem de yolcu taşımacılığında trafik talebinin en yoğun olduğu ana karayolu koridorlarıdır. Türkiye'nin İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Tekirdağ gibi önemli sanayi ve ticaret merkezlerini yüksek standartlı, kesintisiz, güvenilir, emniyetli ve konforlu bir otoyol ile Avrupa, Ege ve Akdeniz bölgelerine ulaşımını sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, Tekirdağ'daki toplam 198 kilometrelik demiryolu hattını da kapsayan İstanbul (Halkalı)- Pehlivanköy-Demirköprü ve Pehlivanköy-Hudut arasındaki mevcut demiryolunu yenilediklerinin altını çizdi.

- "Halkalı-Kapıkule (Edirne) arası yolcu seyahat süresi 4 saatten 1 saat 20 dakikaya düşecek"

31 kilometre uzunluğundaki Tekirdağ-Muratlı arası 2. hat yapımı ve Tekirdağ-Muratlı Sinyalizasyon ve Elektrifikasyon Projesi'ni de tamamladıklarını anlatan Karaismailoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkemizin demiryollarında tam anlamıyla bir köprü olmasını sağlayacak Asya-Avrupa koridorunun ilk parçası olan Halkalı-Kapıkule demiryolu projesini de başlattık. 8 milyar proje bedeli ile 229 kilometre uzunluğunda hem yük hem de yolcu taşımacılığı yapacak hızlı demiryolu hattı inşa edilecek. Projenin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule (Edirne) arası yolcu seyahat süresi 4 saatten 1 saat 20 dakikaya, yük taşıma süresi ise 6 saat 30 dakikadan 2 saat 20 dakikaya düşecek. Mevcut hat kapasitesi 4 kat artırılacak. Proje 153 kilometre Çerkezköy-Kapıkule ve 76 kilometre Halkalı-Çerkezköy olmak üzere iki kesimden oluşuyor. 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminde yüzde 25 fiziki ilerleme kaydettik. 2. kesimde yapım ihale hazırlık çalışmaları devam ediyor. Bu projenin 44 kilometresi Tekirdağ'dan geçiyor ve bu proje kapsamında Çerkezköy'de yeni yolcu istasyonu ve yeni yük istasyonları kurulacak. Tekirdağ-Çerkezköy Lojistik Merkezi projemiz de Halkalı-Kapıkule arasındaki hızlı demiryolu projesine yakın konumda yer almaktadır."

Karaismailoğlu, hem kendi denizlerinde hem de bulunduğu Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de deniz güvenliğini sağlayan Ulusal Deniz Emniyeti ve Acil Müdahale Merkezi'ni Tekirdağ'da kurduklarını dile getirdi.

Tekirdağ'ın yollarını açarken, her bir köyünü ulaşılır hale getirirken, erişim altyapısını da unutmadıklarını anlatan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Fiber optik kablo uzunluğunu bin 42 kilometreden 5 bin 689 kilometreye çıkardık. Hızlı internet kullanıcısı adeta yok iken, bugün 946 bin 814 hızlı internet abonesi bulunuyor. Tekirdağ'ın gelişimi ve kalkınması için her türlü gayret ve kararlılığı göstermeye devam edeceğiz. Sizlerin her geçen gün ülkemizin diğer illeriyle ve dünyayla bağlarınızı güçlendireceğiz. Yaşam kalitenize hissedilir katkılar sunacağız. Türkiye'miz çok önemli bir tarihi dönemeçten geçiyor. Avrupa, Asya ve Afrika üçgeninin tam ortasındayız. Bugün dünyanın üretimi, tedariki ve en önemli pazarları bu üçgene doğru hareket etmektedir. Ülkemizin benzersiz konumu nedeniyle büyük fırsatlarla karşı karşıyayız. Bu fırsatları iyi kullanmak için tüm altyapımızla hazırlıklı olmalıyız. Bu stratejik bakış açısı ile ulaştırma ve haberleşme alanında hayata geçirdiğimiz dev projelere ve durmadan yılmadan yaptığımız çalışmalara sizler de şahitsiniz. Hedefimiz Türkiye'nin her noktasına ekonomik gelişimi, kalkınmayı taşıyacak yollar inşa etmek. İhracatımıza katkı vermek. Kalbinde bulunduğumuz Yeni İpek Yolu'nda oyun kurucu bir ülke olmak. Lojistik süper güce dönüşmek."

Bakan Karaismailoğlu, tören öncesi Hayrabolu Belediyesini de ziyaret etti.