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Dünyanın en uzun taş köprüsü onarıma alınacak

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan, dünyanın en uzun taş köprüsü olma özelliğini taşıyan Uzunköprü onarıma alınacak.
 28 Kasım 2020 16:35
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Dünyanın en uzun taş köprüsü onarıma alınacak

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan, dünyanın en uzun taş köprüsü olma özelliğini taşıyan Uzunköprü onarıma alınacak.

AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamada, AK Parti Edirne Milletvekili ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Fatma Aksal ve AK Parti İl Başkanı Belgin İba'nın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na Tekirdağ'daki programında eşlik ettiği belirtildi.

Aksal ve İba'nın görüştükleri Bakan Karaismailoğlu'na Uzunköprü'nün durumunu anımsattığı bildirilen açıklamada, Karaismailoğlu'nun, köprü onarım ihalesinin aralık sonunda yapılacağını belirttiği ifade edildi.

- Uzunköprü

Ergene Nehri üzerinde bulunan, Edirne'nin Uzunköprü ilçesine adını veren, Anadolu ile Balkanlar'ı birbirine bağlayan eser, eski adıyla Ergene Köprüsü, 1426-1443'te Sultan 2. Murad tarafından, dönemin baş mimarı Muslihiddin'e yaptırıldı. 1393 metre uzunluğunda, 6,80 metre genişliğindeki köprünün 174 kemeri bulunuyor.
Anadolu Ajansı
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