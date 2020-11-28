Sahte polise 224 bin TL kaptırdı
|28 Kasım 2020 16:47
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Olay, 25 Kasım'da Üsküdar'da yaşandı. İddiaya göre kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, telefonla aradıkları M.E.'ye "Adınız terör örgütünü listesinde, aranıyorsunuz. Para karşılığı isminizi listeden silelim" diyerek kandırdı. M.E.'nin kapısına giden K.S.(24), M.E.'den 224 bin TL aldı. O anlar apartmanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olaydan bir kaç saat sonra dolandırıldığını anlayan M.E. polis ekiplerine haber verdi.
AYNI GÜN YAKALANDILAR
Şüpheli K.S. Gaziosmanpaşa'da Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Üzerinden 100 bin lira çıkan şüpheli, paranın kalanını olayı organize eden A.K(40).'ye verdiğini ve onun da korsan taksi ile Ankara'ya gideceğini itiraf etti. Polis ekipleri Ankara'da gerekli tedbirleri alarak A.K.'yi il girişinde yakaladı. Şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen para, mağdur vatandaşa polis tarafından teslim edildi.
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