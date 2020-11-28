Ankara'da 'bit pazarı'na polis müdahalesi
Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan kaçak pazara polis ekipleri müdahale etti.
|28 Kasım 2020 17:01
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan kaçak pazara polis ekipleri müdahale etti.
Edinilen bilgiye göre, Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğünün sorumluluk alanındaki Ata Sanayi Caddesi'nde bulunan ve halk arasında "bit pazarı" olarak bilinen yerde, çok sayıda tezgahın olduğu görüldü.
Vatandaşın şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri pazarı boşaltırken, belediye ekipleri de iş makinesiyle alanı kazarak kullanılamaz hale getirdi.
Bu arada polis, tezgahların yeniden kurulmaması için yeni güvenlik tedbirleri aldı.
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