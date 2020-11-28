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Fahrettin Altun'dan Katar ile yapılan anlaşmalara ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Katar ile yapılan anlaşmalara ilişkin, "Ülkemizin ekonomisine olan güvenin tescili niteliğinde olan söz konusu ikili anlaşmaları, daha birçok uluslararası yatırımcıyla devam ettirmeye ve mandacı zihniyete teslim olmadan ekonomimizi ve ülkemizi daha da büyütmeye kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.
 28 Kasım 2020 17:02
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Fahrettin Altun'dan Katar ile yapılan anlaşmalara ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Katar ile yapılan anlaşmalara ilişkin, "Ülkemizin ekonomisine olan güvenin tescili niteliğinde olan söz konusu ikili anlaşmaları, daha birçok uluslararası yatırımcıyla devam ettirmeye ve mandacı zihniyete teslim olmadan ekonomimizi ve ülkemizi daha da büyütmeye kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tüm dünyayı siyasi, ekonomik ve sosyal anlamda olumsuz yönde etkileyen koronavirüs salgınına rağmen hukuk ve ekonomi alanlarında güçlü reformların hazırlığını yaparak, Türkiye'yi çok daha ileri bir noktaya taşımaya kararlı olduklarını bildirdi.

Türkiye'ye üst düzey uluslararası yatırım çekmek için yoğun bir gayret içerisinde olduklarını belirten Altun, "İki gün önce gerçekleştirilen Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı bunun somut ve başarılı bir örneğidir. Ülkemizin ekonomisine olan güvenin tescili niteliğinde olan söz konusu ikili anlaşmaları, daha birçok uluslararası yatırımcıyla devam ettirmeye ve mandacı zihniyete teslim olmadan ekonomimizi ve ülkemizi daha da büyütmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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