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İçişleri Bakanlığı: 42 ilde 641 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı: "PKK/KCK'ya yönelik Başsavcılıklarla koordineli olarak 27-28 Kasım'da 42 ilde yürütülen operasyonlarda 641 kişi gözaltına alındı."
 28 Kasım 2020 17:19
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İçişleri Bakanlığı: 42 ilde 641 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK'ya yönelik 42 ilde yürütülen operasyonda 641 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İçişleri açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "PKK/KCK terör örgütü üyeleri ve destekçilerine yönelik Başsavcılıklarla koordineli, 27-28 Kasım tarihlerinde 42 ilde planlı gerçekleştirilen operasyonlarda, toplam 641 şahıs gözaltına alınmıştır.

Yapılan aramalarda; çok sayıda silah, tabanca, tüfek ile bu silahlara ait fişek, şarjör ele geçirilmiş, örgütsel doküman ve dijital materyallere de el konulmuştur."
Memurlar.Net
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