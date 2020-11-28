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İçişleri Bakanlığı: 42 ilde 641 kişi gözaltına alındı
İçişleri Bakanlığı: "PKK/KCK'ya yönelik Başsavcılıklarla koordineli olarak 27-28 Kasım'da 42 ilde yürütülen operasyonlarda 641 kişi gözaltına alındı."
|28 Kasım 2020 17:19
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İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK'ya yönelik 42 ilde yürütülen operasyonda 641 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
İçişleri açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "PKK/KCK terör örgütü üyeleri ve destekçilerine yönelik Başsavcılıklarla koordineli, 27-28 Kasım tarihlerinde 42 ilde planlı gerçekleştirilen operasyonlarda, toplam 641 şahıs gözaltına alınmıştır.
Yapılan aramalarda; çok sayıda silah, tabanca, tüfek ile bu silahlara ait fişek, şarjör ele geçirilmiş, örgütsel doküman ve dijital materyallere de el konulmuştur."
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