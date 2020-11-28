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Atabay Kimya'dan 'Favicovir ilacı ile ilgili ithamlara' yanıt

Atabay Kimya, kamuoyunda Favicovir ilacının etken ham maddesi ile ilgili iddiaların asılsız olduğunu vurgulayarak, ham maddenin başlangıç ürünü olan kimyasalların ithal edilmesinin son ürün olan ilacın yerli sentez olduğu gerçeğini değiştirmeyeceğini bildirdi.<
 28 Kasım 2020 17:20
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Atabay Kimya'dan 'Favicovir ilacı ile ilgili ithamlara' yanıt

Atabay Kimya, kamuoyunda Favicovir ilacının etken ham maddesi ile ilgili iddiaların asılsız olduğunu vurgulayarak, ham maddenin başlangıç ürünü olan kimyasalların ithal edilmesinin son ürün olan ilacın yerli sentez olduğu gerçeğini değiştirmeyeceğini bildirdi.

Atabay Kimya'dan yapılan açıklamada, şirketin 1939'dan bu yana ilaç etken madde sentezi ve ilaç üretiminde Türkiye'nin önde gelen uzman kuruluşlarından biri olduğu kaydedildi.

Atabay olarak önceliklerinin, salgın döneminde gerekli olan Favipiravir'i en hızlı şekilde halkın hizmetine ulaştırmak olduğunun vurgulandığı açıklamada şunlara dikkat çekildi:

"Salgının gelişim süreciyle paralel olarak ülkemizin artan ilaç ihtiyacını, kendi tesislerimizde bu ilacın ham madde sentez ve üretim kapasitesini sürekli artırarak karşılamaya devam ediyoruz. İlk kez 2015 yılında, influenza da dahil farklı virüslere karşı etkili ve geniş spektrumlu bir antiviral olan Favipiravir etken ham maddesi üzerine Ar-Ge çalışmalarımızı başlattık. Favipiravir'in dünyada Kovid-19 tedavisinde kullanımının gündeme gelmesi üzerine çalışmalarımızı yeniden canlandırdık. Ar-Ge sentezini hızlandırmak adına İstanbul Medipol Üniversitesi'nden bilim insanları ile TÜBİTAK KOVİD-19 Türkiye İlaç ve Aşı Platformu'na katılarak, kamu-üniversite-sanayi iş birliğine başladık. Bu platformda, Kovid-19 tedavisinde öne çıkmış ilaçların yerli olarak sentezini üniversite sanayi iş birliği çerçevesinde gerçekleştirdik. Bu çalışma, Atabay'ın üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde değişik üniversitelerle sürdürmekte olduğu sekiz Ar-Ge çalışmasından biridir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bilim insanlarının üstün gayretleri ve yapılan çalışmalar neticesinde Kovid-19'a karşı ülkemizde ilk kez yerli ve milli sentez ile Favipiravir etken ham maddesi içeren Favicovir isimli ilacı geliştirdikleri hatırlatılarak şu değerlendirmelere yer verildi:

"Nisan 2020'de ruhsat başvurusu yaptık. Haziran ayının başında biyoeşdeğerlik çalışmasını Türkiye'deki ilk şirket olarak tamamladık. Ruhsat aşamasının gerekliliklerini yerine getirdik. Sağlık Bakanlığı, temmuz ayında bizi takip eden ve ruhsat gerekliliklerini bizden sonra tamamlamış diğer üç firma ile birlikte Favipiravir içerikli ilaçları ruhsatlandırmış ve hemen ardından tüm firmalar ilacın üretimine başlamıştır. Dolayısıyla herhangi bir şirketin bizim yüzümüzden ruhsat verilmesi için bekletilmesi asla mevzubahis değildir.

Atabay, 81 yıldır faaliyet gösterdiği ilaç sektöründe ülkemizde ilaç etken ham maddesi geliştirmeyi temel yetkinlik olarak yürüten önemli bir ilaç şirketidir. Şirketimiz Favicovir ilacını da kendi geliştirdiği yerli Favipiravir etken ham maddesi ile üretmiştir. Ham madde üretim sürecinde kullanılan bazı başlangıç kimyasalları ve solventlerin ülkemizde yerli tedarikçisi bulunmamaktadır. Bu kimyasalların tedariki tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de ana üretici konumundaki bir kaç ülkeden yapılmaktadır.

Ham maddenin başlangıç ürünü olan kimyasalların ithal edilmesi, son ürün olan ilacın yerli sentez olduğu gerçeğini değiştirmez.Dünyadaki bütün uygulamalar bu yöndedir. Bu hammaddelerin kimyasallar kullanılarak sentezlenmesi bilimsel ve teknolojik bir yetkinlik gerektirmektedir."

Açıklamada, Atabay'ın ilaç tedarikini her hal ve şartta garanti edebilmek adına, üstüne düşeni yerli üretimle gerçekleştirmeye devam edeceği vurgulanırken, TÜBİTAK ve TÜSEB tarafından sunulan desteklerin kıymetli bulunduğu ifade edildi.
Anadolu Ajansı
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