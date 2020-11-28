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'Millet İttifakı ile yeni bir siyaset anlayışını getirmek istiyoruz'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Ahlaklı, hesap veren, yapılan harcamanın hesabını veren bir siyaset anlayışını getirmek istiyoruz. Kavgalı bir Türkiye değil, herkesin huzur içinde yaşadığı bir Türkiye anlayışını egemen kılmak istiyoruz"
 28 Kasım 2020 17:24
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'Millet İttifakı ile yeni bir siyaset anlayışını getirmek istiyoruz'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı ile Türkiye'ye yeni bir siyaset anlayışını getirmek istediklerini belirterek, "Ahlaklı, hesap veren, yapılan harcamanın hesabını veren bir siyaset anlayışını getirmek istiyoruz. Kavgalı bir Türkiye değil, herkesin huzur içinde yaşadığı bir Türkiye anlayışını egemen kılmak istiyoruz." dedi.

Kılıçdaroğlu, Çukurova Belediyesince düzenlenen toplu açılış ve temel atma töreninde, hayata geçirilen projelerden dolayı ilgililere teşekkür etti.

Millet İttifakı ile Türkiye'ye yeni bir siyaset anlayışı getirmek istediklerini ifade eden Kılıçdroğlu, "Ahlaklı, hesap veren, yapılan harcamanın hesabını veren bir siyaset anlayışını getirmek istiyoruz. Kavgalı bir Türkiye değil, herkesin huzur içinde yaşadığı bir Türkiye anlayışını egemen kılmak istiyoruz. Belediye başkanlarımız bu çerçevede çalışıyorlar. 7 temel ilkemiz var, her ilkeye belediye başkanımız uyacak. Yerel yönetimlerde sağlanan her başarıyı alkışlayacağız. Ben de alkışlayacağım, sizler de alkışlayacaksınız." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, önlerinde bir seçim olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Siyaset bir özveri alanıdır, köşeyi dönme alanı değildir. Belediye başkanlarımız neden bütün ihaleleri açık yapıyorlar çünkü belde halkına saygı duyuyorlar. 'Yardım yapıyoruz, yaptığımız yardımları kimse görmüyor' diyorlar. Neden? İnancımızda da vardır sağ elin verdiğini sol el görmemeli. 7 ilkemizden birisi yoksula yardım yapacaksınız, onun onurunu korumak zorundasınız, onun kimliğini teşhir etmeyeceksiniz. İnsan en değerli varlıktır, onun onurunu korumak her yöneticinin temel görevidir, bunu yapacağız. Türkiye genelinde pek çok sorun var aşılamıyor. Eminim hepinizin kafasında kaygılar var, 'Ne olacak bu memleketin hali?' diye. Aynı kaygıyı siz de ben de yaşıyorum. Aynı kaygıyı manav, kahveci, bakkal, sanayici de işsiz olan, işi olan insan da yaşıyor ama size bir sözümüz var; önümüzdeki seçimler salt bir siyasi parti seçimi değildir. Önümüzdeki seçimler, demokrasiden yana olanlarla demokrasiye karşı olanların seçimidir."

- "Hiç kimsenin umutsuzluğa kapılma hakkı yoktur"

Demokrasinin sadece bir kavram değil, yaşam biçimi olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Beni sevdiği için insanlar oy vermesin, bana kızdığı için de oy vermesin ama bana şu gerekçeyle oy vermek zorunda her vatandaş; ben yanlış yaptığım zaman beni özgürce çıkıp her alanda eleştirebilirsiniz. Size eleştiri hakkını getirdiğim için ben sizden oy istiyorum. Belediyelerimiz bunun göstergesidir. Bütün engellemelere rağmen belediye başkanı arkadaşlara şunu söyledim; hiç şikayet etmeyeceksiniz, ne olursa olsun bütün engelleri aşıp halka hizmeti götüreceksiniz. Böylece halk, vatandaşlarımız, milletimiz şunu görecek; CHP önüne getirilen bütün engelleri aşıp halka hizmet etme konusunda kararlılıkla görevini yapıyor. Aynı görevi iktidarda da yapacağız. Aynı azim ve kararlılığı iktidarda da göstereceğiz. Hiç kimsenin umutsuzluğa kapılma hakkı yoktur." dedi.

Kılıçdaroğlu, bütün engellemelere rağmen belediye başkanlarının "tarih yazdığını" belirterek şunları kaydetti:

"Bizim bütün belediye başkanlarımız bulundukları yerde kendisini halka adamış kişilerdir. Bizim gecemiz gündüzümüz olmaz, siyaseti halk için, ahlak için yaparız. Biz siyaseti bize oy versin vermesin, herkesin mutlu olacağı bir Türkiye için yaparız. Biz insanları etnik kimlikleri, inançları, yaşam tarzları dolayısıyla ayırmayız, biz insanları kucaklarız ve bütün insanlara oy versin vermesin eşit hizmet götürmek için çalışırız."

Konuşmasının ardından diğer katılımcılarla açılış kurdelesini kesen Kılıçdaroğlu, daha sonra Atatürk Erkek Öğrenci Evlerini ziyaret etti.
Anadolu Ajansı
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