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Okul güvenlik kameraları hangi amaçla nerelere konulmalıdır?

Hizmetin niteliği itibariyle zorunlu güvenlik ihtiyacı ve kamu yararını gerçekleştirme amacına yönelik olarak kullanılmak durumunda olan güvenlik kameraları insan onuru ve temel kişilik haklarına aykırı şekilde kamu görevlilerinin izlenmesine imkan vermeyecek yerel takılması gerekmektedir.
 04 Aralık 2020 14:00
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Okul güvenlik kameraları hangi amaçla nerelere konulmalıdır?

OKULLARDA GÜVENLİK KAMERALARI BULUNMASI ZORUNLULUKTUR

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Öğrenci sağlığı ve okul güvenliği" başlıklı 78. maddesi 2. fıkrasındaki; "(2) Güvenli okul ortamının sağlanması için her türlü eğitim ve rehberlik faaliyetlerine önem verilir. Çalışanların ve öğrencilerin fiziki ve psikolojik şiddetten korunması için iletişim araçları ile kamera ve alarm sistemlerinden yararlanılarak gerekli tedbirler alınır." hükümlerine göre okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda güvenlik kameraları bulunması zorunluluktur.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Okul güvenliği" başlıklı 218 maddesindeki; "(1) Güvenli okul ortamının sağlanması, öğretmen ve öğrencilerin fiziki ve psikolojik şiddetten korunması için iletişim araçlarıyla kamera ve alarm sistemlerinden de yararlanılarak gerekli tedbirler alınır. Güvenliğin sağlanmasına yönelik personel görevlendirilir." hükümlerine göre liselerde güvenlik kameraları bulunması zorunluluktur.

PEKİ, OKUL GÜVENLİK KAMERALARI HANGİ AMAÇLA NERELERE KONULMALIDIR?

2010/2 Sayılı Başbakanlık Genelgesinin 5. maddesinde; "Kamu kurum ve kuruluşlarında hizmet yürütülen mahallerin kamera ile izlenmesi uygulamaları gözden geçirilecek; hizmetin niteliği itibariyle zorunlu güvenlik ihtiyacı ve kamu yararını gerçekleştirme amacı dışında insan onuru ve temel kişilik haklarına aykırı şekilde kamu görevlilerinin izlenmesine imkan veren uygulamaların tespit edilmesi durumunda, bu uygulamaların önüne geçilmesi hususunda gerekli tedbirler alınacaktır."hükümleri bulunmaktadır.

Dolayısıyla hizmetin niteliği itibariyle zorunlu güvenlik ihtiyacı ve kamu yararını gerçekleştirme amacına yönelik olarak kullanılmak durumunda olan güvenlik kameraları insan onuru ve temel kişilik haklarına aykırı şekilde kamu görevlilerinin izlenmesine imkan vermeyecek yerel takılması gerekmektedir.

EĞİTİM-ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ KAMERALI SİSTEMLE İZLENEMEZ

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 04.09.2008 tarih ve 7124 sayılı yazılarında; ''Anaokulu, anasınıfı, kreş, yuva ve diğer okul öncesi eğitim kurumlarında kameralı izleme sistemi kurulması ve uygulanması hakkında, söz konusu kurumlardaki eğitim etkinliklerinin kameralı sistemle izlenmesinin uygun olmayacağı, ancak güvenlik amacıyla öğrenim etkinlikleri yapılan bölümlerin dışında kalan yerlerin kamerayla izlenebileceğinin değerlendirildiği'' açıklamasında bulunularak eğitim etkinliklerinin kameralı sistemle izlenmesinin uygun olmayacağı, ancak güvenlik amacıyla öğrenim etkinlikleri yapılan bölümlerin dışında kalan yerlerin kamerayla izlenebileceği vurgulanmıştır.

EĞİTİM-ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ YAPILAN BÖLÜMLERİN DIŞINDA KALAN YERLER KAMERAYLA İZLENEBİLİR.

Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Müşavirliği 06.04.2015 tarih ve 3654547 sayılı yazılarında; "Hizmetin niteliği itibariyle zorunlu güvenlik ihtiyacı ve kamu yararını gerçekleştirme amacı dışında insan onuru ve temel kişilik haklarına aykırı şekilde kamu görevlilerinin izlenmesine imkan veren uygulamalara dönüşmemesi gerektiği düşünülmekte olup, söz konusu kurumlardaki eğitim etkinliklerinin güvenlik amacıyla kameralı veya benzer sistemlerle izlenmesinin uygun olmayacağı, ancak eğitim-öğretim etkinlikleri yapılan bölümlerin dışında kalan yerlerin kamerayla izlenebileceği değerlendirilmektedir." açıklamasında bulunmuştur.

Dolayısıyla sadece eğitim-öğretim etkinlikleri yapılan bölümlerin dışında kalan yerler kamerayla izlenebilir.

Ahmet KANDEMİR

Okul güvenlik kamera görüntüleri kimlere verilebilir?
Memurlar.Net - Özel

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