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Üniversiteli 3 arkadaş oyun eklentilerini dünyaya satıyor

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi 3 arkadaş, dijital oyunlara yönelik hazırladıkları eklentileri yurt dışına satıyor.
 28 Kasım 2020 17:35
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Üniversiteli 3 arkadaş oyun eklentilerini dünyaya satıyor

Erciyes Teknopark ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) iş birliğiyle düzenlenen "Benim İşim Girişim" yarışmasında ikinci olan üniversiteli girişimciler, 101 proje arasına girdikten sonra ön elemeyi geçip girişimcilik kampına katıldılar ve burada girişimcilik, iş fikri oluşturma, pazarlama, inovasyon ile ilgili eğitim aldılar.

ERÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri Enes Sadık Özbek, Furkan Yanmaz ve Emre Batukan'dan oluşan ve takımlarına "İmperialPlugins" adını veren ekip, çoğunluğu hayatta kalma mücadelesini içeren dijital oyunlara yenilikler katan eklentileri içeren bir proje sundu.

Erciyes Teknopark'ta kendilerine sunulan ofiste çalışmalarını sürdüren ve aldıkları 10 bin lira destekle projelerinin prototipini yapan gençler, ürünlerini piyasaya sundu.

Şirket kurmayı hedefleyen üniversiteli girişimciler, hem hayallerini yaşamanın hem de dünya oyun piyasasında yer almanın mutluluğunu yaşıyor.

Proje direktörü Enes Sadık Özbek, AA muhabirine, 2016 yılında arkadaşlarıyla dijital bir oyun oynadıkları sırada proje fikrinin ortaya çıktığını söyledi.

Oyun sırasında sunucuya katılmak gerektiğini anlatan Özbek, şunları kaydetti:

"Bir süre sonra kendi sunucumuzu kuralım dedik. Kendi sunucumuzu kurduğumuzda eklentilerin eksikliğini fark ettik. Kendi eklentimizi yazmaya başladık. Sonra bu eklentilerin satılabildiğini öğrendim. Bununla ilgili bir pazarın olmadığını gördüm. Fikrimizi gerçekleştirmek için Erciyes Teknopark'taki Sera Kuluçka Merkezi'ne başvurduk. 'Benim İşim Girişim' yarışmasına katıldık. Yarışma sürecinde çeşitli eğitimler aldık. ORAN ve Erciyes Teknopark ilk 10'a girince bize bir ofis sağladı. 8 ay boyunca çalışarak projemizin prototipini oluşturduk. Son jüri elemesinde ikinci olduk."

Hazırladıkları eklentileri iki oyun için piyasada sattıklarını belirten Özbek, "Bu oyunlardan birinde eklenti alacak kişi sadece bizim sitemizden alabiliyor. Diğer oyuna yeni girdik. Başka oyunlara da açılmayı planlıyoruz. Bu eklentiler oyunlara yeni özellikler katıyor. Sunucular sürekli rekabet içinde ve her sunucu kendi özgün oyun tarzıyla öne çıkmak istediği için eklentilere ihtiyaç duyuyor. Bu eklentilerle oyun tamamen farklı bir oyuna dönüştürülebiliyor, yeni bir özellik katıyor." ifadelerini kullandı.

Projenin maliyetinin düşüklüğüne dikkati çeken Özbek, kodları hazırlamak için zaman harcadıklarını ve sadece sunucu masrafları olduğunu dile getirdi.

"Bizim projemiz tamamen ihracat odaklı" diyen Özbek, şöyle devam etti:

"Müşterilerimizin yüzde 98'i yurt dışından geliyor, dolayısıyla ülkemize döviz getirmeye de başladık. Daha erken bir evredeyiz. Şirketleşmeye yönelik çalışmalarımız sürüyor. Bizim müşterilerimizin yüzde 45'i ABD ve İngiltere'den. Türkiye'den de ziyaretçi var ancak henüz satış yok. Bizim her zaman hayalimiz kendi işimizi kurmaktı. Bizim gibi böyle bir hayali olan genç arkadaşlara bu tarz yarışmalara başvurmalarını öneririm. Kentlerindeki teknoparkları yakından takip etsinler."

Kovid-19'a karşı farkındalık oluşturmak amacıyla oyuna Kovid-19 eklentisi de eklediklerini anlatan Özbek, oyuncuların birbirine virüs bulaştırdıklarını, daha sonra da hastanede tedavi gördüklerini sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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