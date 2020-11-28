İhtiyaç sahibi 386 binden fazla öğrenciye destek sağlandı
|28 Kasım 2020 17:39
|+Aa- Yazdır
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yazılı açıklamasında, Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti ortak finansmanıyla yürütülen "Türkiye'de Okula Katılımın Artırılması İçin Şartlı Nakit Transferinin Etkisinin Güçlendirilmesi Projesi" ile Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) alan lise çağındaki eğitim desteğine ihtiyaç duyan ailelerin çocuklarının, okul eğitimine katılımlarını artırmayı ve eğitime devam etmelerini amaçladıklarını belirtti.
Projenin 2019'da başlatıldığını anımsatan Selçuk, "Projeyi, 360 bin lise öğrencisinin kırtasiye masraflarını karşılayabilmesi hedefiyle başlatmıştık. Şu anda desteğimizin ulaştığı öğrenci sayısı 386 bini aştı. Bu öğrencilerin yüzde 50'sinden fazlasını kız öğrenciler oluşturdu. Projemiz sayesinde yardım alan öğrencilerimiz lise eğitimlerine devam etti." bilgisini paylaştı.
Bakan Selçuk, proje kapsamında, dezavantajlı öğrencilerin okulu erken bırakma risklerini önlemeye yönelik çalışmalar yapacaklarını da ifade ederek, "Eğitim, danışmanlık, rehberlik, anket, çalıştay ve etki değerlendirme çalışması gibi aktiviteler gerçekleştireceğiz. Bu sayede kamuoyunda farkındalığın artırılmasını, okula devam konusunda hem ailelerin hem de eğitim alanındaki diğer paydaşların rollerinin önemine dikkat çekmeyi amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Görevliler hastanelerin hijyeni için gece gündüz çalışıyor
28 Kasım 2020 18:04
|Ordu'da alarm! Acil durum dışında ameliyat yapılmayacak
28 Kasım 2020 17:54
|Beton takibinde çipin ardından karekod önlemi
28 Kasım 2020 17:43
|Özel eğitim uygulama evlerinin sayısı iki katına çıkarıldı
28 Kasım 2020 17:38
|Dünyanın en uzun taş köprüsü onarıma alınacak
28 Kasım 2020 16:35
|Operasyon öncesi Cudi Dağına giriş ve çıkışlar yasaklandı
28 Kasım 2020 16:16
|Başkentte Kovid-19 tedbirleri denetlendi
28 Kasım 2020 16:07
|İETT ile özel halk otobüsü şirketleri arasında 'dönüşüm' anlaşması
28 Kasım 2020 16:05
|Siverek Belediye Başkanı görevinden istifa etti
28 Kasım 2020 14:48
|Üç ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı
28 Kasım 2020 12:55