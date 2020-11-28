Ordu'da alarm! Acil durum dışında ameliyat yapılmayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, vaka sayısında yüzde 100'e yakın artış yaşandığı iller arasında olduğunu bildirdiği Ordu'da ilave tedbirler alınmaya başlandı.

Vali Tuncay Sonel başkanlığında toplanan İl Pandemi Kurulu, 'vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek' amacıyla ek kararlar aldı. Toplantıda, vaka sayısıyla birlikte artan izole servis ve yoğun bakım ihtiyacı nedeniyle Ordu Devlet Hastanesi'nde prefabrik binada bulunan polikliniklerin kapatılarak, ilave yoğun bakıma dönüştürülmesine ve hastanenin personel otopark alanında da prefabrik yoğun bakım inşa edilmesine karar verildi.

Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ana hizmet binasında bulunan yemekhane ve 1'inci katında bulunan birimlerin de boşaltılarak, yoğun bakım olarak hizmete açılması kararlaştırıldı.

Ayrıca kentte bulunan Altınordu İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Ordu Verem Savaş Dispanseri hizmet binalarının boşaltılarak, yataklı servis ve yoğun bakım oluşturmak üzere Eğitim Araştırma Hastanesi'ne tahsis edilmesine karar verildi.

ACİL DURUM DIŞINDA AMELİYAT YAPILMAYACAK

Alınan kararlar kapsamında, hastane idarelerince Covid-19 yoğun bakım, servis ve polikliniklerinde branş farkı gözetmeksizin bütün klinisyen hekimlerin görev almasını sağlayacak şekilde planlama ve düzenleme yapılacak. Ayrıca acil olmayan cerrahi işlemlere ara verilecek, ameliyathaneler yalnızca acil cerrahi girişimler yapılacak şekilde düzenlenecek. Ameliyathanelerde çalışan personel, hastanelerin diğer alanlarında görevlendirilecek.

Personel ihtiyacı duyulması halinde ise Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında çeşitli kurumlarda çalışan personeller, İl Sağlık Müdürlüğü'nce ihtiyaç duyulan alanlarda çalıştırılacak.

VATANDAŞLAR TEDBİRİ ÜST DÜZEYE ÇIKARDI

Öte yandan kentte hızla yayılan salgın nedeniyle bazı vatandaşlar, aldıkları tedbiri üst düzeye çıkardı. Engin Beylik (40), herkesin elini taşın altına koyarak, kurallara dikkat etmesi gerektiğini belirterek, "Kurallara artık riayet etmek lazım. Son dönemlerde pandemi çok hızlı bir şekilde artış verdi. Elimizden geldiği kadar maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına önem gösteriyoruz. Dikkat etmemiz de lazım. Bundan sonraki hayatımız bu ve böyle geçecek. Herkesin elini taşın altına koyması lazım. Bu bir kişiyle olacak iş değil. Hep beraber, kurallara uymalıyız. Bu konuda çok dikkat etmemiz gerekir. İnsanlar uyarılıyor ancak tepkiler oluyor. Bunlar da çok yanlış tepkiler. Yani vatandaşların daha dikkatli olması gerekiyor" dedi.

"UMARIZ BÜTÜN İNSANLAR İŞİN CİDDİYETİNİ ANLARLAR"

Banu Haseş (41) ise, "Biz mart ayından beri tedbir alıyoruz. Sağlığımız açısından maske, mesafe ve hijyen kuralları önemli. Maskesiz sokağa çıkmıyoruz, kaldı ki mecbur değilsem sokağa çıkmıyoruz ama maalesef şöyle bir şey var; toplumumuzda maskenin çok gerekli olmadığını düşünen, mesafeye önem vermeyen insanlar var. Umarız ki bütün insanlar işin ciddiyetini anlarlar. Bizim gibi duyarlı davranırlar ve hastalığın daha fazla yayılmasına neden olmazlar. Bir diğer husus toplu taşımalarda ve hastanelerde ancak mesafe yok. 15 dakika önce toplu taşıma aracıyla hastaneye geldim. İnsanlar iç içe, tek oturmak istediğimizde uyarı alıyoruz. Mesela İstanbul'da görüyoruz, insanlar iç içe, Ordu'da da aynı şekilde insanlar iç içe. Umarım bunlara da gerekli önemler alınır ve hastalık daha fazla yayılmaz" diye konuştu.