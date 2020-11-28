PKK'lı teröristten 'Ermenilerle beraber savaştık' itirafı
|28 Kasım 2020 17:56
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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/KCK'nın kadın yapılanmasının sözde yöneticilerinden Layika Gültekin, örgütün yayın organında itiraf gibi söylemlerde bulundu.
"Karabağ'a kadar gidip Ermeni askerlerle beraber savaşıyoruz. Ermenistan halkının istediği her zaman yanlarında oluruz" diyen Gültekin'in, teröristlerin Azerbaycan'a karşı savaştığını ifade etti.
PKK'lı teröristlerin Dağlık Karabağ'da imzalanan anlaşma öncesinde Ermenistan saflarında yer aldığı bir kez daha kanıtlanmış oldu.
Güvenlik kaynakları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yoğun operasyonları nedeniyle terör örgütünden kaçışların arttığını, örgütün içinde büyük çözülmelerin yaşandığını belirtti.
Katılımın iyice azaldığını, örgütün hareket serbestisini yitirdiğini ifade eden kaynaklar, terör örgütü PKK/KCK'nın Karabağ'da Ermenistan'ın yanında yer alarak Ermenistan'ın Irak'ın kuzeyinde kendilerine destek vermesini amaçladıklarını, eleman eksikliğini kadın ve gençleri öne sürerek kapatmak gibi kirli bir planı uygulamaya çalıştıklarını vurguladı.
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