1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

PKK'lı teröristten 'Ermenilerle beraber savaştık' itirafı

Terör örgütü PKK/KCK'nın kadın yapılanmasının sözde yöneticilerinden Layika Gültekin, "Karabağ'a kadar gidip Ermeni askerlerle beraber savaşıyoruz" itirafında bulundu.
 28 Kasım 2020 17:56
+Aa- Yazdır
PKK'lı teröristten 'Ermenilerle beraber savaştık' itirafı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/KCK'nın kadın yapılanmasının sözde yöneticilerinden Layika Gültekin, örgütün yayın organında itiraf gibi söylemlerde bulundu.

"Karabağ'a kadar gidip Ermeni askerlerle beraber savaşıyoruz. Ermenistan halkının istediği her zaman yanlarında oluruz" diyen Gültekin'in, teröristlerin Azerbaycan'a karşı savaştığını ifade etti.

PKK'lı teröristlerin Dağlık Karabağ'da imzalanan anlaşma öncesinde Ermenistan saflarında yer aldığı bir kez daha kanıtlanmış oldu.

Güvenlik kaynakları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yoğun operasyonları nedeniyle terör örgütünden kaçışların arttığını, örgütün içinde büyük çözülmelerin yaşandığını belirtti.

Katılımın iyice azaldığını, örgütün hareket serbestisini yitirdiğini ifade eden kaynaklar, terör örgütü PKK/KCK'nın Karabağ'da Ermenistan'ın yanında yer alarak Ermenistan'ın Irak'ın kuzeyinde kendilerine destek vermesini amaçladıklarını, eleman eksikliğini kadın ve gençleri öne sürerek kapatmak gibi kirli bir planı uygulamaya çalıştıklarını vurguladı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Zeytin Dalı bölgesinde 4 PKK'lı terörist yakalandı
28 Kasım 2020 14:51		 FETÖ'nün 'üniversite yapılanması'ndan 39 şüpheliden 15'i tutuklandı
28 Kasım 2020 13:23
Konya'da FETÖ operasyonunda 13 zanlıdan 5'i tutuklandı
28 Kasım 2020 13:17		 MSB: Üç FETÖ mensubu Yunanistan sınırında yakalandı
28 Kasım 2020 11:09
Örgütün eğitim yapılanmasının temellerini atan Halit Esendir
28 Kasım 2020 11:06		 Adana'da tefecilik operasyonu: 30 gözaltı
28 Kasım 2020 10:23
'İnsanların kutsallarını aşağılamanın özgürlükle alakası yoktur'
28 Kasım 2020 10:18		 Yozgat'ta DEAŞ operasyonunda 22 zanlı yakalandı
28 Kasım 2020 09:59
Terör örgütüne 27 Kasım darbesi
28 Kasım 2020 08:54		 Gemi kumpasının ardında FETÖ var
28 Kasım 2020 07:45
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:08 - Alinur Aktaş'tan 'asılsız haberlere itibar etmeyin' uyarısı18:04 - Görevliler hastanelerin hijyeni için gece gündüz çalışıyor18:03 - Çam Dağı güz renkleriyle görsel şölen sunuyor17:56 - PKK'lı teröristten 'Ermenilerle beraber savaştık' itirafı17:54 - Ordu'da alarm! Acil durum dışında ameliyat yapılmayacak17:43 - Beton takibinde çipin ardından karekod önlemi
17:39 - İhtiyaç sahibi 386 binden fazla öğrenciye destek sağlandı17:38 - Özel eğitim uygulama evlerinin sayısı iki katına çıkarıldı17:35 - Üniversiteli 3 arkadaş oyun eklentilerini dünyaya satıyor17:33 - Dünyanın en zengin 10 kişisinden 7'si teknoloji işi yapıyor17:31 - Türkiye yılın son ayını yoğun ekonomi gündemiyle geçirecek17:24 - 'Millet İttifakı ile yeni bir siyaset anlayışını getirmek istiyoruz'
17:20 - Atabay Kimya'dan 'Favicovir ilacı ile ilgili ithamlara' yanıt17:19 - İçişleri Bakanlığı: 42 ilde 641 kişi gözaltına alındı17:03 - Pfizer/BioNTech aşısının ilk parti dağıtımına başlandı17:02 - Fahrettin Altun'dan Katar ile yapılan anlaşmalara ilişkin açıklama17:01 - Ankara'da 'bit pazarı'na polis müdahalesi
17:01 - Zatürre her yıl binlerce çocuğu hayattan koparıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bir kamu çalışanı olarak öğlen yemeği yiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
27. Dönem POMEM duyurusu yayımlandı... 8 bin polis alınacak
28 Kasım 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
2021 Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar, nasıl hesaplanır?
20 yaşındaki genç, virüse yenildi: Bilinen hiçbir hastalığı yoktu
Vergi, harç ve cezalara yapılacak artış belli oldu
'Asgari'de azami ihtimal: 2.722 TL
'Televizyona çıkan doktorlar, 6 bin TL ödüyor'
Merkez Bankası, geçersiz KPSS puanıyla alım yapıyor
Zorla istifa ettirilen Dekan göreve dönüyor
Polis midibüsü şarampole devrildi: 1 şehit, 4 yaralı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
corona virüs vaka sayısı 1
26.11.2020 cska moskova vs real madrid maçı 1
bilim kurulu karar mercii değildir 2
Rüya defteri 1
sinovac covid aşısı vs pfizer covid aşısı 1
Muhsin Fahrizade 1
Kara cuma Bindirimi 2
2021'de vergi,ceza ve harçların yüzde 9,11 zamlanması 1
Bu vaka sayılarını ben de görmüyordum 2
ben diz altında etekle büyümüş kızım 1
SON İLANLAR
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Tunceli Nazimiye SYDV 1 İşçi Alacak
Trabzon Yomra Belediyesi 2 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Kocaeli Kent Konut İnşaat 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam