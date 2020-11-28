Alinur Aktaş'tan 'asılsız haberlere itibar etmeyin' uyarısı
|28 Kasım 2020 18:08
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, vatandaşları sosyal medyada çıkan asılsız haberlere itibar edilmemesi konusunda uyardı.
Korona virüs sebebiyle hayatlarını kaybeden vatandaşların tabutla toprağa koyulduğuna dair sosyal medyada haberler hakkında açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş şu ifadelere yer verdi:
"Sosyal medyada bazı mecralarda, korona virüs sebebiyle şehrimizde cenazelerin tabutla toprağa verildiğine yönelik gerçek dışı bilgiler yer almaktadır. Korona virüs sebebiyle günlük cenaze sayısı olağan döneme göre bir miktar artış gösterse de cenaze defin işlemleri olağan ve dini vecibeler eksiksiz olarak yerine getirilerek devam etmektedir. Şehrimizle ilgili olumsuz algı oluşturma çabası dışında başka hiçbir amaç taşımayan bu asılsız haberlere kesinlikle itibar etmeyiniz."
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