CSO emekli başkemancısı Oktay Dalaysel hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) emekli başkemancısı Oktay Dalaysel, 82 yaşında hayatını kaybetti.

CSO'da 40 yılı aşkın süre keman sanatçılığı yapan ve uzun yıllar başkemancı olarak sanat yaşamını sürdüren Dalaysel, bugün evinde geçirdiği rahatsızlık sonrasında, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Twitter hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında, "Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestramızın emektar sanatçılarından, emekli başkemancı Oktay Dalaysel'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

CSO'nun uzun yıllar konzertmeisterliğini (başkemancılığını) yapan keman sanatçısı Oktay Dalaysel, 1958'de Ankara Devlet Konservatuvarı Yüksek Bölümünden mezun olduktan sonra Almanya'da Freiburg Yüksek Müzik Okulunda öğrenim görmüştü.

Ankara Devlet Konservatuvarında ve Gazi Müzik Bölümünde öğretmenlik de yapan Dalaysel, 1987'de "Keman İçin Gam Metodu ve Yay Çeşitleri" başlıklı kitabı yayımladı.

2018'de Andante Dergisince düzenlenen 8. Donizetti Klasik Müzik Ödülleri'nde Yaşam Boyu Başarı Ödülüne layık görülen Dalaysel, CSO'daki 40 yıllık sanat hayatında ulusal ve uluslararası konserlerde Türkiye'ye temsil etmiş ve pek çok sanatçının yetişmesine katkı sunmuştu.

Dalaysel evli ve CSO keman sanatçısı Ezgi Savaşçı ve Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası keman sanatçısı Pınar Dalaysel Balcı'nın babasıydı.

Duayen sanatçı, yarın öğle saatlerinde Kocatepe Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.