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Covid-19 için bileklik takma uygulaması başladı

Bartın'da pozitif vaka ve temaslılarının evde kalmalarını sağlamak amacıyla bileklik takma uygulaması başlatılırken vatandaşlara, sokak, market ve diğer alanlarda kolunda kırmızı ya da beyaz bileklik olan kişileri görmeleri durumunda ihbarda bulunmaları konusunda çağrı yapıldı.
 28 Kasım 2020 19:06
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Covid-19 için bileklik takma uygulaması başladı

Bartın'da pozitif vaka ve temaslılarının evde kalmalarını sağlamak amacıyla bileklik takma uygulaması başlatılırken vatandaşlara, sokak, market ve diğer alanlarda kolunda kırmızı ya da beyaz bileklik olan kişileri görmeleri durumunda ihbarda bulunmaları konusunda çağrı yapıldı.

Bartın'da pozitif vaka ve temaslılarının evde kalmalarını sağlamak başta olmak üzere bu kişilerin izlem ve tedavi süreçlerini takip etmek amacıyla barkotlu bileklik takma uygulaması başlatıldı. Bartın İl Sağlık Müdürlüğü Filyasyon ekiplerince yapılan çalışmalarda Covid-19 test sonucu pozitif çıkan kişilere kırmızı, pozitif vakalar ile temaslı olan kişilere ise beyaz bileklik takılıyor. Üzerlerinde barkotların bulunduğu bilekliklerin izolasyon süresi boyunca çıkarılması yasaklanırken ev izolasyonunu takip eden ekipler kontrollerinde bileklik kontrolü de gerçekleştiriyor.

Bilekliği çıkardığı tespit edilenler ile kolunda hasta bilekliği olduğu halde sokağa çıkan şahıslara karantina kurallarını ihlal etmelerinden dolayı idari ve adli işlem başlatılıyor. Ayrıca bu kişilerin karantina yurduna sevkleri sağlanıyor.

Öte yandan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararı gereğince kolunda bileklik olduğu halde izolasyon kurallarını ihlal ederek sokağa çıkan kişilere işletmelerde hiçbir suretle mal ve hizmet sunulamayacak. Bu kişilere satış yapan ve hizmet sunan işletmeler hakkında da idari ve adli işlem başlatılacak.

İzolasyonu delenlerin ihbar edilmesi istenildi

Bartın Valiliği tarafından yapılan duyuru ile Covid-19 test sonucu pozitif çıkan ya da temaslı olduğu için bileklik takılan kişilerin sokak, market ve diğer alanlarda görülmesi durumunda, gören kişiler tarafından 179 nolu Pandemi İhbar ve Şikayet Hattı'nın aranarak ihbarda bulunulması istenildi.
İhlas Haber Ajansı
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