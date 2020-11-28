1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Soylu, KADES'in indirilme sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kadın Destek Uygulaması (KADES) indirme sayısının bu hafta 620 bin 829'dan 891 bin 181'e yükseldiğini açıkladı.
 28 Kasım 2020 19:24
+Aa- Yazdır
Bakan Soylu, KADES'in indirilme sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kadın Destek Uygulaması (KADES) indirme sayısının bu hafta 620 bin 829'dan 891 bin 181'e yükseldiğini açıkladı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu hafta KADES indirme sayısı, 620 bin 829'dan 891 bin 181'e çıktı. Teşekkür ediyor, 1 milyon indirme hedefimiz için destek istiyoruz. Lütfen uygulamayı indirelim, çevremizdekilere indirtelim" ifadesini kullandı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Vaka sayısı 30 bini geçti
28 Kasım 2020 19:10		 Bursa Büyükşehir'den defin işlemlerine yönelik açıklama
28 Kasım 2020 18:08
'Millet İttifakı ile yeni bir siyaset anlayışını getirmek istiyoruz'
28 Kasım 2020 17:24		 Atabay Kimya'dan 'Favicovir ilacı ile ilgili ithamlara' yanıt
28 Kasım 2020 17:20
Fahrettin Altun'dan Katar ile yapılan anlaşmalara ilişkin açıklama
28 Kasım 2020 17:02		 Bu projeyle seyahat süresi 4 saatten 1 saat 20 dakikaya düşecek
28 Kasım 2020 16:33
Bakan Fahrettin Koca'dan SMA mesajı
28 Kasım 2020 16:13		 'Kamu özel iş birliğiyle yatırımdan deniz yollarının aldığı pay 1,7'
28 Kasım 2020 11:40
'İşsizim, açım' diye geliyorlar, iş beğenmiyorlar
28 Kasım 2020 11:38		 Türk SİHA ve İHA'lar eski Yunan ajanını korkuttu
28 Kasım 2020 01:46
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:00 - Türkiye genelindeki sokağa çıkma kısıtlaması başladı19:53 - İşçi servis otobüsü ile özel halk otobüsü çarpıştı: 12 yaralı19:51 - Fırınların yarısından fazlası yüksek fiyata ekmek satıyor19:24 - Bakan Soylu, KADES'in indirilme sayısını açıkladı19:10 - Vaka sayısı 30 bini geçti19:06 - Covid-19 için bileklik takma uygulaması başladı
19:03 - CSO emekli başkemancısı Oktay Dalaysel hayatını kaybetti18:55 - Koronavirüs sonrası kekik yağı satışları patladı18:52 - Otomotivde yedek parça bulmak zorlaşıyor18:47 - İntihar dediler, polis kocası tarafından vurulduğu ortaya çıktı18:34 - İçişleri'nden 81 ile yeni koronavirüs tedbirleri genelgesi18:08 - Bursa Büyükşehir'den defin işlemlerine yönelik açıklama
18:04 - Görevliler hastanelerin hijyeni için gece gündüz çalışıyor18:03 - Çam Dağı güz renkleriyle görsel şölen sunuyor17:56 - PKK'lı teröristten 'Ermenilerle beraber savaştık' itirafı17:54 - Ordu'da alarm! Acil durum dışında ameliyat yapılmayacak17:43 - Beton takibinde çipin ardından karekod önlemi
17:39 - İhtiyaç sahibi 386 binden fazla öğrenciye destek sağlandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bir kamu çalışanı olarak öğlen yemeği yiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
27. Dönem POMEM duyurusu yayımlandı... 8 bin polis alınacak
28 Kasım 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
2021 Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar, nasıl hesaplanır?
20 yaşındaki genç, virüse yenildi: Bilinen hiçbir hastalığı yoktu
'Asgari'de azami ihtimal: 2.722 TL
Vergi, harç ve cezalara yapılacak artış belli oldu
'Televizyona çıkan doktorlar, 6 bin TL ödüyor'
Merkez Bankası, geçersiz KPSS puanıyla alım yapıyor
İçişleri'nden 81 ile yeni koronavirüs tedbirleri genelgesi
Zorla istifa ettirilen Dekan göreve dönüyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
26 Kasım 2020 soner yalçın covidle ilgili köşeyazısı 2
2021'de vergi,ceza ve harçların yüzde 9,11 zamlanması 1
26.11.2020 kızılyıldız vs anadolu efes maçı 2
işcep 1
uzun introsu olan şarkılar 1
2021 süper kupa finalinin katar'da oynanması 2
muhafazakar otel 1
ben diz altında etekle büyümüş kızım 1
28.11.2020 ç.rizesporvs galatasaray maçı 2
the mandalorian 1
SON İLANLAR
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Tunceli Nazimiye SYDV 1 İşçi Alacak
Trabzon Yomra Belediyesi 2 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Kocaeli Kent Konut İnşaat 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam