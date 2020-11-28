Bakan Soylu, KADES'in indirilme sayısını açıkladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kadın Destek Uygulaması (KADES) indirme sayısının bu hafta 620 bin 829'dan 891 bin 181'e yükseldiğini açıkladı.
|28 Kasım 2020 19:24
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kadın Destek Uygulaması (KADES) indirme sayısının bu hafta 620 bin 829'dan 891 bin 181'e yükseldiğini açıkladı.
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu hafta KADES indirme sayısı, 620 bin 829'dan 891 bin 181'e çıktı. Teşekkür ediyor, 1 milyon indirme hedefimiz için destek istiyoruz. Lütfen uygulamayı indirelim, çevremizdekilere indirtelim" ifadesini kullandı.
Bu hafta KADES (Kadın Destek Uygulaması) indirme sayısı, 620.829'dan 891.181'e çıktı.Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) November 28, 2020
Teşekkür ediyor, 1️.0️0️0️.0️0️0️ indirme hedefimiz için destek istiyoruz.
Lütfen uygulamayı indirelim, çevremizdekilere indirtelim⬇️
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