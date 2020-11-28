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Fırınların yarısından fazlası yüksek fiyata ekmek satıyor

İstanbul'da denetlenen 2 bin 892 fırından, bin 571'inin ekmeği yüksek fiyata sattığı tespit edildi.
 28 Kasım 2020 19:51
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Fırınların yarısından fazlası yüksek fiyata ekmek satıyor

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, İstanbul'daki 2 bin 892 fırının hafta içinde gramaj, fiyat ve tarife denetimi yapıldığı belirtildi. Denetlemelerde bin 571 fırının tarifeye uymadığı belirlendi. Fırınlara "Haksız Fiyat Artışı" tutanağı düzenlendiği kaydedildi.

"200 GRAM EKMEĞİN DAHA YÜKSEK FİYATLA SATILDIĞI TESPİT EDİLDİ"

Valilikten yapılan açıklamada 20-24-25-26 Kasım'da kaymakamlıklar, il ticaret müdürlüğü, ilçe emniyet müdürlüğü ve ilçe tarım, gıda ve hayvancılık müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla fırınların denetlendiği belirtildi. Açıklamada, "Fırınlarda ekmek fiyatlarının İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) tarafından açıklanan azami ekmek fiyat tarifesinde yer aldığı gibi 1 kg ekmek fiyatının azami 7.50 TL'ye (200 gram ekmek 1,5 TL) denk gelecek şekilde satılıp satılmadığı, haksız fiyat artışı olup olmadığı kontrol edildi Denetimlerde, 1321 fırının standartlara uyduğu, 1571 fırında azami ekmek fiyat tarifesine göre 1,5 lira olması gereken 200 gram ekmeğin daha yüksek fiyatla satıldığı tespit edildi" denildi.

"HAKSIZ FİYAT ARTIŞI TUTANAĞI' DÜZENLENİP VE SAVUNMALARININ İSTENDİ"

Fiyat/gramaj tarifesine uymayan 1571 fırına, 'Haksız Fiyat Artışı Tutanağı' düzenlenip ve savunmalarının istendiği belirtilen açıklamada,

"Bazı fırınlarda tespit edilen usulsüz fiyat tarifesiyle ilgili olarak Ticaret Bakanlığı tarafından müfettiş görevlendirilmiştir. Söz konusu tarifenin nereden kaynaklandığı mutlaka tespit edilecek ve Valiliğimizin hassasiyetle takip ettiği bu durum hakkında, kamuoyumuz bilgilendirilecektir. Üretim ve satışlarında yürürlükteki tarifeye uygun faaliyet gösteren fırıncı esnafımıza teşekkür ediyor, bereketli kazançlar diliyoruz. Meslek kuruluşlarınca belirlenen fiyat tarifesine uymayan fırın sahiplerine, esnafların piri Ahi Evran'ın meslek ilkelerini hatırlatıyor, haksız kazanç elde etmeye yönelik davranışlardan uzak durmalarını tavsiye ediyoruz. Fırınlarımızın gramaj ve fiyat tarifesine uyumlarını denetlemeye devam edeceğiz. Bu konuda bütün vatandaşlarımız '"Haksız Fiyat Artışı Bildirimi' mobil uygulaması veya Alo175 telefon hattı üzerinden başvuru yapabilmektedir" bilgileri yer aldı
DHA
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