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İşçi servis otobüsü ile özel halk otobüsü çarpıştı: 12 yaralı

Kütahya'da işçi servis otobüsü ile özel halk otobüsünün çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.
 28 Kasım 2020 19:53
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İşçi servis otobüsü ile özel halk otobüsü çarpıştı: 12 yaralı

Kütahya'da işçi servis otobüsü ile özel halk otobüsünün çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

Hasan Bilir yönetimindeki 43 S 194 plakalı işçi servisi otobüsü, Şair Şeyhi Bulvarı'ndaki kavşakta Kamil Yıldırım'ın kullandığı 43 H 255 plakalı özel halk otobüsü ile çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan servis otobüsü sürücüsü Bilir ile 11 işçi, 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anında özel halk otobüsünde sürücü haricinde yolcu bulunmadığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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