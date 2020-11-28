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Laodikya Antik Kenti'nde 2 bin yıllık rahip başı heykeli bulundu

Kazı Başkanı Şimşek, "Laodikya'da depremlerden yıkılan binaların atıkları diyebileceğimiz dolgunun kaldırılması esnasında 2 bin yıllık olduğunu değerlendirdiğimiz çok güzel bir rahip portresiyle karşılaştık." dedi.
 28 Kasım 2020 21:09
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Laodikya Antik Kenti'nde 2 bin yıllık rahip başı heykeli bulundu

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Laodikya Antik Kenti'nde devam eden kazı ve restorasyon çalışmalarında 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen rahip başı heykeli bulundu.

Geçmişi milattan önce 5500'e uzanan Laodikya'da kazı ve restorasyon çalışmaları Prof. Dr. Celal Şimşek başkanlığında devam ediyor.

Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 bin kişilik Batı Tiyatrosu'ndaki heyecan verici bir buluntuyu gün yüzüne çıkardıklarını söyledi.

Tiyatroyu birebir koruyarak ayağa kaldırmaya çaba gösterdiklerini anlatan Şimşek, "Tiyatronun sahne binasından batıya uzanan ve milattan sonra 5. yüzyıl başında yapılan sur duvarının kuzey yönünde 8 metrelik bir dolgu vardı. Depremlerde yıkılan binaların atıkları diyebileceğimiz dolgunun kaldırılması esnasında 2 bin yıllık olduğunu değerlendirdiğimiz çok güzel bir rahip portresiyle karşılaştık."

Şimşek, kasım sonu itibarıyla antik kentte kazıların tüm hızıyla devam ettiğini ve heykel başının bu yılın en güzel eserleri arasında yerini aldığını belirterek şunları kaydetti:

"Geç Helenistik erken imparatorluk dönemine, yani günümüzden 2 bin yıl öncesine tarihleyebileceğimiz yaşı, yaptığı meslek ve özellikle çok canlı nitelikli bir portre olması bakımından 2020 yılının en güzel buluntuları içinde yerini alıyor. Kazı ekibi olarak tüm mutluluğumuzu paylaşıyoruz. Bu heykel başı nitelik, portre ve çok üst düzeyde bir eser bakımından önemli. Belki de şehrin baş tanrısı Zeus'a ait tapınağın rahibi olabilir. Ya da dokuma tanrıçası Athena olabilir. Tam net değil. Ama bir tapınağın yöneticisi olduğu net anlaşılabiliyor. Orta yaşın üstünde bir kişiye ait. "
Anadolu Ajansı
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