Adanaspor'da, 21'i futbolcu 30 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktı

VAKA VE HAYATINI KAYBEDEN SAYISI ARTMAYA DEVAM EDİYOR Türkiye'de son 24 saatte 171 bin 113 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 845 kişinin testi pozitif çıktı, 177 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 4 bin 816 oldu, son 24 saatte 3 bin 845 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 392 bin 616'ya yükseldi.