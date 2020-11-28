Adanaspor'da, 21'i futbolcu 30 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktı
TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da, 21'i futbolcu 30 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklandı.
|28 Kasım 2020 21:18
|+Aa- Yazdır
TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da, 21'i futbolcu toplam 30 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün kulübümüzde yapılan Kovid-19 PCR testinde 30 kişi daha pozitif çıkmıştır. Bu kişilerden 21'i futbolcu, 6'sı personel, 1'i teknik ekip olup, yöneticilerimizden Hamza Akgül ve İlhan Sevimli'nin de test sonuçları pozitif çıkmıştır." ifadesi kullanıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Vaka sayısı 30 bini geçti
28 Kasım 2020 19:10
|Pfizer/BioNTech aşısının ilk parti dağıtımına başlandı
28 Kasım 2020 17:03
|Dilovası Belediye Başkanı, Kovid-19'a yakalandı
28 Kasım 2020 16:08
|Bilim Kurulu Üyesi: Daha sert tedbirler devreye sokulabilir
28 Kasım 2020 15:40
|Yerli aşı çalışmalarının yapıldığı laboratuvarı görüntüledi
28 Kasım 2020 15:36
|22 yaşındaki genç hemşire virüsten hayatını kaybetti
27 Kasım 2020 21:11
|Çin menşeli Kovid-19 aşısı gönüllülere uygulanıyor
23 Kasım 2020 22:45
|CHP Genel Başkan Yardımcısı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı
23 Kasım 2020 21:44
|Ünlü sanatçı koronavirüse yakalandı
23 Kasım 2020 21:02
|Hasta sayısındaki artış devam ediyor... 6 bin 700'ü geçti
23 Kasım 2020 20:02