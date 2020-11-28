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Adanaspor'da, 21'i futbolcu 30 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da, 21'i futbolcu 30 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklandı.
 28 Kasım 2020 21:18
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Adanaspor'da, 21'i futbolcu 30 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da, 21'i futbolcu toplam 30 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün kulübümüzde yapılan Kovid-19 PCR testinde 30 kişi daha pozitif çıkmıştır. Bu kişilerden 21'i futbolcu, 6'sı personel, 1'i teknik ekip olup, yöneticilerimizden Hamza Akgül ve İlhan Sevimli'nin de test sonuçları pozitif çıkmıştır." ifadesi kullanıldı.
Anadolu Ajansı
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