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Polis özel harekatın MAK timi zorlu eğitimden geçiyor

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığının MAK timi, her türlü iklim ve arazi koşullarında muharebe alanlarından yaralının tahliye edilmesinde hayati görev üstleniyor.
 28 Kasım 2020 21:21
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Polis özel harekatın MAK timi zorlu eğitimden geçiyor

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığının Muharebe Arama ve Kurtarma (MAK) timi, her türlü iklim ve arazi koşullarında muharebe alanlarından yaralının tahliye edilmesinde hayati görev üstleniyor.

Terörle mücadele operasyonlarını başarıyla sürdüren özel harekat polislerince teröristlerle çıkan çatışmalarda yaralanan personel ya da sivilin güvenli bölgeye taşınması, uzmanlık gerektiren alanlar arasında yer alıyor. Bu amaçla Özel Harekat Başkanlığı bünyesinde 2018'de kurulan MAK timinde görevli personel, her türlü iklim ve arazi koşullarında yaralı tahliye edebilmek amacıyla intikal, keşif, baskın ve tahliye eğitimleri alıyor.

Yüksek riskli veya özel operasyonlarda görev yapan MAK personelinin, her türlü hafif ve ağır silah ile kara taşıtlarını etkili kullanma, yakın dövüş, keskin nişancılık, tahrip uzmanlığı, ilk yardım, kayak, dağcılık ve yüzme konularında uzmanlığı bulunuyor.

MAK personeli, dağ, mağara, kanyon, dere yatağı ve göl gibi muharebe alanlarından yaralı personel veya sivil kişileri arama ve kurtarma çalışmalarına katılarak, tahliyesini gerçekleştiriyor.
Anadolu Ajansı
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