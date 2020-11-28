1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çin'in keşif aracı Çang'ı-5, Ay'ın yörüngesine girdi

 28 Kasım 2020 21:59
+Aa- Yazdır
Çin'in keşif aracı Çang'ı-5, Ay'ın yörüngesine girdi

Çin'in uzaya gönderdiği Çang'ı-5 keşif aracı, Ay'ın yörüngesine girdi.

Çin Ulusal Uzay İdaresinden (CNSA) yapılan açıklamaya göre, 24 Kasım'da Ay misyonu için uzaya gönderilen Çang'ı-5, 112 saatlik uçuşunun ardından Ay yüzeyinden yaklaşık 400 kilometre yükseklikte bir yörüngeye girdi.

Ay yörüngesine girmek için hızını düşüren Çang'ı-5, gerekli frenleme ve hız azaltma işlemlerini sorunsuz gerçekleştirdi. Keşif aracı, yörüngede hız ve açı düzeltmelerini içeren bazı manevraların ardından Ay'a iniş yapacak.

Toplam 4 modülden oluşan Ay görevinde yörünge modülü, Ay'a iniş modülü, yüzey aracı ve Ay'dan ayrılmak için havalanma modülü bulunuyor. Çang'ı-5'i yörüngeye yerleştiren yörünge modülü, uygun zaman ve noktaya geldiğinde keşif aracı ve havalanma modülünü Ay'a bırakacak.

Keşif aracı, Ay'da yüzeyin yaklaşık 2 metre altından mekanik bir kol yardımıyla 2 kilogram ağırlığında taş ve toprak örnekleri alacak. Çang'ı-5, görevini sorunsuz tamamlanması durumunda havalanma modülüyle Ay'dan ayrılarak Dünya'ya doğru yola çıkacak ve aralık ayı ortasında Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ne iniş yapacak.

23 gün sürmesi planlanan misyon başarıyla tamamlanırsa Çin, ABD ve Sovyetler Birliği'nden sonra Ay'dan Dünya'ya örnek getiren üçüncü ülke olacak.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Üniversiteli 3 arkadaş oyun eklentilerini dünyaya satıyor
28 Kasım 2020 17:35		 Yeni nesil üçe katlanan telefon
28 Kasım 2020 07:30
Siber saldırılar Avcı, Azad ve Kasırga ile püskürtülüyor
28 Kasım 2020 07:20		 2050'de yaklaşık 100 bin yolcu drone ile taşınacak
27 Kasım 2020 11:26
Türksat Genel Müdürü: Türksat 5B'de uydu seviyesi testlerine başladık
25 Kasım 2020 17:18		 WhatsApp'a 3 yeni özellik
25 Kasım 2020 08:32
HAVELSAN yeni tip denizaltıların 'kalbini' tamamladı
22 Kasım 2020 19:20		 Bakan Mustafa Varank, Milli Turbojet Motoru'nu test etti
22 Kasım 2020 12:12
iPhone 12 Türkiye fiyatları açıklandı
20 Kasım 2020 22:35		 '5G'ye geçiş için 1 milyon kilometre fibere ihtiyaç var'
19 Kasım 2020 16:47
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:10 - Selimiye Camii 'meydan projesi' bilmecesi23:06 - Pandemide döneminde bu köye Covid-19 giremedi22:59 - Kızılırmak'ı besleyen dere tamamen kurudu22:58 - Havalar soğudu, ıhlamurun fiyatı uçtu22:52 - Emniyetten 'sahte genelge' uyarısı22:49 - 6 yayla evi soyuldu, komandolar operasyonları sıklaştırdı
22:47 - Terör örgütü Kovid bahanesiyle Avrupa'da para topluyor22:36 - Dr. Sezici: Hayatınızda olmadığı kadar halsizlik yaşıyorsunuz22:34 - Eski tren garı fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri oluyor22:31 - Fuat Oktay'dan şehit polis memuru için başsağlığı mesajı22:16 - İstanbul'da Ekim ayında toplu ulaşımda yüzde 8.3'lük22:10 - Sağlık Bakanı Koca'dan İstanbul uyarısı
22:09 - Tunç Soyer: İzmir kuraklığa gidiyor, uykularım kaçıyor22:09 - Yalova'da ambulans otomobil ile çarpıştı: 2 yaralı22:05 - Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller hastaneye kaldırıldı22:03 - Prof. Dr. Saydam'dan toz fırtınası uyarısı: Pencerenizi bile açmayın22:03 - Hizmetlinin 3 kızının babası, milletvekili çıktı
21:59 - Çin'in keşif aracı Çang'ı-5, Ay'ın yörüngesine girdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bir kamu çalışanı olarak öğlen yemeği yiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
27. Dönem POMEM duyurusu yayımlandı... 8 bin polis alınacak
28 Kasım 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
2021 Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar, nasıl hesaplanır?
20 yaşındaki genç, virüse yenildi: Bilinen hiçbir hastalığı yoktu
İçişleri'nden 81 ile yeni koronavirüs tedbirleri genelgesi
'Asgari'de azami ihtimal: 2.722 TL
Bursa ve İstanbul'da, okul öncesi için yeni eğitim kararı alındı
Vergi, harç ve cezalara yapılacak artış belli oldu
'Televizyona çıkan doktorlar, 6 bin TL ödüyor'
Vaka sayısı 30 bini geçti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
borsa istanbul'un yüzde 10'unun katarlılara satılması 1
28.11.2020 internet yavaşlaması 1
bilim kurulu karar mercii değildir 2
28.11.2020 ç.rizesporvs galatasaray maçı 3
Kara cuma Bindirimi 2
Uzun zaman oldu 2
horon 1
27.11.2020 fenerbahce vs valencia maçı 1
football manager 2021 1
ben diz altında etekle büyümüş kızım 1
SON İLANLAR
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Tunceli Nazimiye SYDV 1 İşçi Alacak
Trabzon Yomra Belediyesi 2 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Kocaeli Kent Konut İnşaat 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam