Prof. Dr. Saydam'dan toz fırtınası uyarısı: Pencerenizi bile açmayın
|28 Kasım 2020 22:03
|+Aa- Yazdır
Kimyager ve Deniz Bilimci Prof. Dr. Ahmet Cemal Saydam, çöl tozlarının atmosferik hareketlerini takip ederek koronavirüsün yayılabileceği bölgeler konusunda öngörülerde bulundu. Saydam, sosyal medya hesabından önümüzdeki günler için de bir uyarı yaptı.
Saydam'ın "
Hafta sonu ve gelecek hafta için çok ciddi uyarımdır"şeklindeki paylaşımı şöyle:
"29 Kasım Pazar gününden itibaren Sahra Çölünden çok yoğun toz çıkışı beklenmekte.
Toz ve bulutlu hava pazar günü Trakya, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de etkili olacak. Yani virüsün yayılımı için gerekli olan canlı organizmalar havada çok yoğun olacak.
Sayısı on binlere hatta yüz bine ulaşan taşıyıcıların etrafa saçabileceği virüs çok ama çok uzaklara taşınabilecek. Yani virüsün yayılımı çok daha kolay olacak.
Özetle bu hafta sonu özellikle batıda bulunduğunuz her yerde havada bulut var ise, bugünlerde alabildiğince gördüğünüz uzak mesafeler görünmez sanki sis varmış gibi bir görünüm almış ise; Kesinlikle dışarı çıkmayın.
Bizim site içinde yürüdüm sokağa çıkmıyorum demeyin, pencerenizi bile açmayın, poyrazmatiğiniz var ise mutlaka çalıştırın, bu nedenle bugün ve yarın alışveriş işinizi tamamlayın."
Bu toz taşınımı gelecek hafta ve ne yazık ki ondan sonraki hafta da artan bir şekilde devam edecek. Sizler dışında bunun bilincinde olmayan toplumdaki sayılar 50-60 binlere ulaşırsa şaşmayacağım.
Halbuki yapılması gereken bizim kontrolümüz dışında gelişen bu olumsuz koşulları gören her duyarlı vatandaşımızın kendini temastan koruması olmalı.
Kış sezonu nedeni ile doğal atmosferik süreçler içerisinde artan daha da artacak olan Sahra tozu taşınımı sadece bizi değil Avrupa'yı da etkiliyor. Bu nedenle Aralık ayı tüm Avrupa için maalesef yeni bir kaos anlamına gelecek."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Dr. Sezici: Hayatınızda olmadığı kadar halsizlik yaşıyorsunuz
28 Kasım 2020 22:36
|İstanbul'da Ekim ayında toplu ulaşımda yüzde 8.3'lük
28 Kasım 2020 22:16
|Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller hastaneye kaldırıldı
28 Kasım 2020 22:05
|Hizmetlinin 3 kızının babası, milletvekili çıktı
28 Kasım 2020 22:03
|'Evlatlarımızı söke söke PKK'nın, HDP'nin elinden alacağız'
28 Kasım 2020 21:11
|Kandilli Rasathanesi: Ocak ayından sonra yağışlar artacak
28 Kasım 2020 21:01
|Sinema setini bıraktı, ejder meyvesi üretimine başladı
28 Kasım 2020 20:56
|CSO emekli başkemancısı Oktay Dalaysel hayatını kaybetti
28 Kasım 2020 19:03
|Koronavirüs sonrası kekik yağı satışları patladı
28 Kasım 2020 18:55
|Tekirdağ'ın koronavirüs tablosu kırmızıya boyandı
28 Kasım 2020 16:48